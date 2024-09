Carlos Báez, el niño cari-bonito que renunció a ser abogado para convertirse la estrella de RCN

.Publicidad.

Seguramente, muchos tengan presente hoy en día el nombre de Carlos Báez. Cómo no, si el bogotano está participando en los proyectos más importantes de los canales nacionales. Hace poco lo vimos como uno de los protagonistas de la novela Rojo Carmesí y hoy hace parte del elenco de Klass 95. Sin embargo, hubo una mínima posibilidad de que este actor, no hubiese sido el reconocido artista que es en la actualidad. En algún momento de su vida, sus sueños estuvieron lejos del arte y estaban más enfocados en el deporte, inclusive en las leyes. Aún así, el bogotano encontró en la actuación, algo que no pudo tener en otros lados.

Aunque es relativamente joven, ya ha conseguido descrestar al público colombiano con su increíble talento. De igual forma, ha demostrado que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier papel, parece que no hay reto que lo sorprenda. Claro que para llegar a este punto, Carlos ha tenido que trabajar y enseñar que es bueno, algo que quiso hacer con el fútbol, pero que lastimosamente no consiguió. Le contamos cómo fue que este actor consiguió ser la nueva estrella de la televisión colombiana.

Futbolista, músico y abogado, los diferentes sueños de Carlos Báez antes de ser actor

Ser futbolista se ha convertido en el sueño de muchos niños, que quieren ser como sus ídolos, cueste lo que cueste. Bueno, este también fue el sueño del actor cuando tan solo era un niño. Él quería brillar en este mundo tan competitivo, aunque no era sencillo. Cuenta él, que aunque creía que era bueno para el deporte, la verdad es que no era así. Tuvo que luchar en contra de lo que pensaban los demás y lo que él mismo pensaba de su destreza por el fútbol. Finalmente abandonó este camino y poco después, encontró en la música, otra posibilidad de poder resaltar.

En su colegio, tuvo la oportunidad de conocer la guitarra y quedó encantado cuando vio a un profesor tocándola. Cuando vio y escuchó esto, se dijo a sí mismo que esto era lo que quería hacer. Práctico y la primera canción que aprendió no fue nada sencilla, aunque lo consiguió. Parecía que la música podría ser una gran salida, sin embargo, al final, todo quedó en un gran gusto, como lo fue el fútbol en algún momento para él. Entonces, Carlos Báez se graduó del colegio y tuvo que tomar una de las decisiones más duras de todas, ¿Qué voy a estudiar? Él no lo tenía muy claro y su decisión ni siquiera fue propia al final.

Carlos Báez en MasterChef.

Ha contado, en entrevista con Infobae, que uno de sus compañeros le comentó que iba a estudiar derecho. Según aquel amigo, era una carrera con la cual podía ganar dinero, por lo que Carlos Báez optó por también estudiar para ser abogado. En un inicio estudió por un año, sin embargo, decidió cambiar y estudiar artes escénicas. Dos años después volvió a intentarlo con el derecho y tras tres años de estudio, descubrió que esto no era lo suyo. Eso sí, le sirvió para descubrir su gran pasión por la actuación. Viendo unas a electivas, descubrió la gran pasión que tenía por este mundo y poco después lo supo explotar.

La actuación, el verdadero amor que conquistó al bogotano

Si bien es cierto que en la actualidad, Carlos es un actor respetado, antes de llegar a este punto, realizó otros trabajos. En Infobae, Carlos Báez compartió que llegó a pasar por un call center e incluso fue modelo de protocolo. Sin embargo, nunca abandonó su gran pasión y aunque era mucha la competencia, el actor tuvo la oportunidad de tener apariciones en producciones populares. Al joven muchos lo han visto participar en algunas producciones como El final del paraíso, Enfermeras o tal vez La nieta elegida. Sin embargo, su talento y carisma lo han seguido llevando lejos en Colombia.

Carlos Báez en Enfermerass, novela de RCN.

Su nombre empezó a coger tal popularidad que en 2020, llegó a ser parte de MasterChef Celebrity. Allí, el bogotano conquistó a los televidentes con su personalidad, su forma de ser y su actitud en todo momento. Poco después, Carlos Báez llegó a ser parte del elenco de Ana de nadie, una novela tan exitosa del canal RCN. Aunque este no fue el final, pues poco después, el actor fue uno de los protagonistas de Rojo Carmesí. Allí, tuvo un papel bastante complejo e interesante para la producción. Una nueva oportunidad para que el actor demostrara su valía.

Ahora, el famoso actor hace parte de la novela Klass 95. En esta historia, Carlos Báez también le da vida a un personaje importante y muy diferente a lo que hemos visto. Gracias a estos últimos proyectos, el bogotano ha conseguido desplegar parte de su repertorio como actor. Sin duda alguna, muchos han quedado sorprendidos con lo que puede hacer este hombre. Es probable que lo sigamos viendo en novelas de la televisión nacional y por qué no, en producciones del exterior, lo que no es descabellado. De igual forma, vale la pena recordar que Carlos se mueve mucho en redes sociales, creando bastante contenido.

