Así fue como Laura Barjum superó bullying para brillar como reina de belleza y actriz

Seguramente, muchos tengan presente el nombre de Laura Barjum en su memoria. Muchos quizás recuerden a la caleña por su reciente paso por MasterChef Celebrity. Es probable que otros tengan referencias de la mujer por su actuación actual en Klass 95. Sin embargo, es muy seguro que otros la tengan presente como reina de belleza, cuando fue Señorita Colombia 2016-2017. Una mujer, que ha destacado por sus múltiples facetas y a la que ningún reto le ha quedado grandes. Claro que tampoco la ha pasado bien, y lastimosamente, ha tenido que enfrentarse a obstáculos grandes y que desaniman a cualquiera.

Sin embargo, ni el matoneo, ni los malos comentarios, han sido suficiente para derrotar a esta mujer que creció en Cartagena. La vida de Laura, es un constante aprendizaje y es la muestra de que se puede. Hoy en día, la actriz es una de las protagonistas de la nueva novela de Caracol Televisión y seguramente la seguiremos viendo brillar. Es que a la caleña le sobra talento y tiene muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Le contamos sobre la vida de esta mujer que ha luchado incluso en contra de su propio país.

Bullying, reinado y más de lo que vivió Laura Barjum durante su niñez y juventud

Hoy en día, Laura es una figura destacada, popular y muy querida. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues la caleña sufrió de bullying cuando era tan solo una niña. Esto es algo que nadie quiere vivir, pues puede hacer daño, e incluso, quita las ganas de vivir de muchos. Aunque hoy muchos la admiran y consideran que parte de ella, es una belleza, cuando era niña pasaba todo lo contrario. Ha contado la actriz, que muchos la molestaban por su lunar, su cabello y apariencia física. De hecho, hubo mañanas en que no quería despertar. Para su buena fortuna, contaba con una familia única que la amaba y cuidaba.

Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron y este matoneo recurrente terminó en la vida de ella. Su belleza empezó a llamar la atención años después, y un hombre le propuso ser Señorita Cartagena. Ella sintió que eso no era para ella, de hecho, no quería ser reina de belleza. Aún así, la situación en la que vivía, la hizo tomar la decisión de aceptar la propuesta. Tuvo tan solo quince días para prepararse y la verdad es que hizo un excelente trabajo. Su carisma, inteligencia, belleza y demás, conquistaron a la gente y los jurados. Sin embargo, este camino no fue nada sencillo para ella y también tuvo que sufrir.

Aunque la mujer llegó a representar a Colombia en Miss Universo, no fue la experiencia soñada. La vara en el país estaba muy alta y aunque Laura Barjum tenía todo para ser un éxito, el país no la apoyó como debía. En algunas ocasiones, la actriz ha revelado que la gente critica su belleza y su forma de ser en el concurso. De igual forma, la criticaron por haber escogido diseñadores y artistas locales para apoyarla en este proceso. Pese a tener a mucha gente en su contra, la reina consiguió ocupar el segundo lugar en aquel certamen en el que estuvo. No solo dejó a Colombia en alto, pues demostró ser una mujer brillante ante todo el mundo.

La carrera como actriz de la talentosa mujer

Si bien es cierto, que la caleña triunfó como reina de belleza, la verdad es que era otra su pasión. La joven siempre quiso dedicarse a la actuación y este sería un sueño que no dejaría morir. De hecho, antes de lograr gran fama, por su labor como Señorita Colombia, participó en Tu Voz Estéreo. Aunque uno de los papeles que demostró la calidad de Laura Barjum como actriz, fue el de La Chechi joven en La Cacica. Con su actuación, le robó el corazón a más de uno y también demostró que era buena en este campo. Su carrera siguió creciendo sin pausa en los años que vinieron.

La mujer que creció en Cartagena, hizo parte de proyectos como Bolívar, Los Briceño, Enfermas y poco más. Así mismo, se estrenó como presentadora en el Factor X y también presentó Miss Universo 2021. Hace poco la vimos siendo parte de MasterChef Celebrity, donde conquistó a más de un televidente. Por si fuera poco, hoy en día, es uno de las grandes protagonistas de Klass 95. La mujer destaca entre un elenco de reconocidas actrices y también actores de gran renombre en el país. Allí, la mujer ha demostrado que es una gran actriz y que tiene madera para ser parte de todo tipo de proyectos.

También, es bien sabido que la mujer ha buscado la manera de prepararse y seguir creciendo en este contexto. La joven ha buscado trabajar y estudiar, para poder estar lista para todos los retos actorales que se le presenten. Además, también ha buscado la manera de acabar con el bullying, por medio de iniciativas como Bye Bye Bullying. Esta iniciativa, busca combatir el matoneo y cambiar por completo las aulas escolares. La mujer, es sin duda alguna, un ejemplo de vida, de resiliencia y seguramente la seguiremos viendo en la pantalla chica. Claro que no sería descabellado verla triunfar como actriz en el exterior.

