Nota ciudadana

Caricatura: Ejemplo y tradición

Lina Garrido publicó un video hablando con una rata, provocando polémica sobre su comportamiento y la pertinencia del gesto en el ámbito político

Por: Eduard López
octubre 09, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Caricatura: Ejemplo y tradición

También le puede interesar:

Que Iván Duque llegara a ser presidente hizo que ahora cualquiera crea que puede serlo

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Nota Ciudadana
La historia del pastuso que le dijo no a la abogacía para crear el Festival Internacional de Teatro de Pasto

La historia del pastuso que le dijo no a la abogacía para crear el Festival Internacional de Teatro de Pasto

Nota Ciudadana
El presidente Gustavo Petro pasará a la historia por haber hecho la revolución gay en Colombia

El presidente Gustavo Petro pasará a la historia por haber hecho la revolución gay en Colombia

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus