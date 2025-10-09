La historia del pastuso que le dijo no a la abogacía para crear el Festival Internacional de Teatro de Pasto

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

octubre 09, 2025

Hablar de Alberto Bolaños es hablar de una vida consagrada a las artes escénicas. Desde muy joven se sintió atraído por el arte de las tablas. No tiene ojos para algo diferente que no sea el teatro. Su figura menuda recorría los pasillos del viejo edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, en Pasto, como un docto abogado, resolviendo litigios de los más humildes. Pero lo sedujeron los ensayos de la Bertold Brech, una pequeña sala que cargaba los vestigios del Teatro Metropolitano que corrió peor suerte cuando fue devorado por un voraz incendio que lo redujo a cenizas. Allí funcionó el Teatro de la Universidad de Nariño, el siempre memorable Teunar.

La vida de Alberto Bolaños se iría distanciando de los Códigos y aproximándose más y más a las tablas. Aquí sucedió lo de esos amores idílicos, poseído por el eros de la dramaturgia. Transcurriría la década de los 80, llena de sucesos trágicos que marcarían la historia de Colombia.

La de Alberto siempre fue una vida llena de imaginación y de sueños, como lo es el mismo teatro, que sobre el escenario se construyen metáforas, danzas, performance, luces que pintan el carmín. Sí, la consagración a un arte que requiere de entrega, corazón y que la familia le brinde comprensión, pues casi todas las cosas en la vida se hacen por amor.

Todo apuntaría a qué se desoyera los consejos de mamá y se asumiera la vida con autoridad propia. Y ya en el año de 1990 se decide por la creación de su propia compañía, ampliamente conocida como Fundación Aleph Teatro, cuando hoy por hoy arriba a sus 35 años. Luego vendrían experiencias maravillosas con la interacción con artistas, festivales, talleres, encuentros. Alberto decide adelantar estudios de arte dramático en la Universidad del Valle, titulándose en el año 2011.

Nada de esto habría sido posible, sino se contará con el apoyo de un público que acompaña las obras teatrales y los beneficios que provienen del Ministerio de las Culturas al declararse como una Sala Concertada. Gracias a este apoyo se ha logrado impulsar las 29 versiones del Festival Internacional de teatro San Juan de Pasto, que en esta oportunidad cuenta con la participación de compañías teatrales de Argentina, Ecuador, Cuba, Perú, Brasil, España y, por supuesto, la presencia de varios grupos colombianos.

En la actualidad, el Festival Internacional de Teatro tiene su propia autonomía con el liderazgo de Isabel Martínez, quien orienta la Fundación organizadora del evento internacional. Valga la oportunidad de reconocer el trabajo tesonero de Mercedes Guerrero a lo largo de muchos años en la gestión de proyectos. Y un sinnúmero de actores, actrices y personal de apoyo que han contribuido a darle cuerpo a un trabajo internacionalmente reconocido.

Muy poco queda de aquel joven menudo que portaba en su mochila pesados códigos. Hoy vemos transitar al hombre que saluda con una sonrisa de niño, que lleva sobre su haber 22 obras dirigidas y 12 actuadas, más la gestión cultural ante instancias, encuentros, foros, viajes académicos y la participación en el Carnaval de Pasto. Y como lo dice el propio Alberto: el teatro le ha traído una gran realización espiritual y paz mental. Aquel hombre del espíritu crítico que no se deja arrastrar por las tormentas. José Alberto Bolaños es un Ave Fénix que cada año reconstruye un Festival que no solo es una nueva versión, sino el volver a crear, a imaginar. Y toman personalidad los títeres, el circo y los arlequines. Es el teatro de la vida.

Se debe reconocer en Alberto Bolaños, como director de la Fundación Aleph Teatro, que ha construido un proyecto creativo y estético para el sur del país, que se irradia a nivel nacional. Desde su ámbito ha hilado ideas de política pública y cultural para el país, participando en los encuentros en todo el territorio de la nación. Se ha gestado núcleos y procesos de formación claves para el departamento, como centro de acopio del pensamiento, teniendo en cuenta que uno de los factores de las artes escénicas lo constituye la pedagogía.

Levantamos nuestra copa por muchas versiones de imaginación en el teatro. Desde ya se prepara la XXX versión del Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto.

