El regreso del Desafío Siglo XXI y La Casa de los Famosos Colombia dejó cifras claras en rating y reactivó la competencia entre Caracol y RCN en el prime time.

El lunes festivo de Reyes, la franja de las 8:00 p. m. volvió a concentrar la atención de la audiencia televisiva en Colombia. Caracol Televisión y RCN programaron, de manera simultánea, el regreso de Desafío Siglo XXI y el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, un enfrentamiento directo que se reflejó de inmediato en las cifras de rating.

Las cifras del estreno en prime time

De acuerdo con los datos divulgados por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), el primer enfrentamiento dejó una diferencia marcada entre ambos formatos. Desafío Siglo XXI registró un 6,36 % de rating, mientras que La Casa de los Famosos Colombia alcanzó un 3,48 % durante su emisión inicial. La medición posicionó al reality de Caracol por encima de su competidor en el debut, aunque ambos lograron ubicarse dentro de los programas más vistos de la noche.

Las cifras se complementan con el reporte de Kantar Ibope Media, correspondiente al rating diario del 12 de enero de 2026. En el ranking nacional por personas, Desafío Siglo XXI ocupó el segundo lugar del día con 8,60 %, solo superado por Noticias Caracol 7:00 p. m.. En contraste, La Casa de los Famosos se ubicó en la quinta posición, con 4,22 %, superando otros espacios de entretenimiento del mismo horario.

🇨🇴 #RatingOficial 9, 10, 11 y 12 de enero de 2026 pic.twitter.com/QANohVaOvR — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) January 13, 2026

Caracol sigue liderando el rating en Colombia

El informe de Kantar también mostró la concentración de audiencia de Caracol en el top 10 diario, con siete programas del canal dentro del listado, mientras RCN logró posicionar dos espacios relacionados con su reality en la franja nocturna. Estos datos reflejaron el peso de cada canal en el consumo televisivo del festivo.

Más allá del resultado del primer día, la coincidencia horaria marcó el inicio formal de la competencia por el rating en 2026, con dos formatos emitidos en simultáneo y medidos por distintas firmas de audiencia. Tanto los datos del CNC como los de Kantar Ibope Media se convirtieron en el primer termómetro de una disputa que continuará noche tras noche en el prime time colombiano.

