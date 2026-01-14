El fraude no descansa: los consejos de Bancolombia para no caer en estafas digitales en 2026

Reconocer las señales de estafa y proteger la información personal será clave para evitar caer en engaños cotidianos en 2026.

Las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos fraudulentos se han vuelto parte de la rutina digital. Cada año, los delincuentes afinan sus métodos y logran que sus engaños parezcan más reales. En 2026, la diferencia entre caer o no en una estafa estará en la capacidad de reconocer las señales a tiempo.

Mantenerse un paso adelante implica proteger los datos personales y financieros, asegurar los dispositivos y desconfiar de comunicaciones que generan presión o urgencia. La prevención empieza por no bajar la guardia, incluso cuando todo parece normal.

Las estafas que más circulan en Colombia

Aunque cambian las formas, hay modalidades de estafa que siguen repitiéndose por su efectividad.

Vishing: engaños por llamada

En el vishing, los estafadores llaman haciéndose pasar por asesores bancarios, funcionarios o familiares que dicen atravesar una emergencia. Algunas veces recurren a videollamadas para observar documentos, pantallas o información personal visible.

Entre las señales más frecuentes están:

Llamadas desde números desconocidos.

Preguntas sobre datos financieros o personales.

Un tono alarmista que busca acelerar decisiones sin dar tiempo a pensar.

Smishing: trampas por mensaje de texto

Esta modalidad se basa en mensajes que aparentan provenir de empresas reconocidas. Hablan de seguros, promociones, envíos, multas o supuestas alertas bancarias.

Un ejemplo común es el aviso sobre movimientos irregulares en una cuenta, acompañado de un enlace para “verificar” la información. Ese vínculo lleva a páginas falsas que imitan portales oficiales y solicitan usuarios, contraseñas, códigos de seguridad o datos de tarjetas. Un solo clic puede exponer toda la información financiera.

Phishing: correos fraudulentos

En el phishing, los correos electrónicos copian el diseño y el lenguaje de entidades legítimas. Incluyen enlaces a sitios falsos o archivos que, al descargarse, instalan programas maliciosos en los dispositivos.

Suelen delatarse porque:

Tienen errores de redacción.

Provienen de direcciones sospechosas.

Insisten en actuar de inmediato para evitar un supuesto problema.

Reglas básicas para protegerse

Adoptar hábitos simples ayudará a reducir los riesgos de estafa y fraude este año:

No entregar información confidencial como cédula, NIT, usuarios o claves.

Evitar acceder a enlaces enviados por mensajes, correos o llamadas.

Mantener celulares y computadores actualizados y con antivirus legal.

Sospechar de promociones exageradas o beneficios que exijan datos personales.

Lo que recomienda Bancolombia

Desde Bancolombia insisten en la importancia de proteger la información personal en todo momento.

La entidad aclara que, por su parte, nunca solicita datos sensibles como usuarios, claves del cajero, contraseñas de la app Mi Bancolombia, códigos de seguridad, números completos de tarjeta o fechas de vencimiento a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o WhatsApp.

También advierte que no se debe ingresar a la Sucursal Virtual Personas o Negocios desde redes públicas. El acceso debe hacerse únicamente desde un computador y un navegador confiables, escribiendo directamente la dirección oficial: www.bancolombia.com.

Otro punto clave es recordar que https://bancol.co/ es el único enlace que Bancolombia incluye en sus mensajes de texto. Cualquier otro vínculo debe generar desconfianza.

Ante cualquier indicio de fraude, la recomendación es reportarlo de inmediato al correo [email protected] o al WhatsApp +57 300 8876817. En caso de movimientos inusuales, Bancolombia puede contactar al cliente a través de su asistente Tabot, en el número +57 301 3536788, solo para confirmar la transacción y sin solicitar información confidencial.

Además, la entidad cuenta con la Casa de la Plata, un espacio interactivo con herramientas y consejos prácticos sobre seguridad digital y manejo responsable del dinero.

Así, con su campaña “No pasa hasta que pasa”, el banco busca que la prevención se convierta en un hábito cotidiano, recordando que la seguridad digital depende tanto de la tecnología como del comportamiento responsable de los usuarios.

