La actriz colombiana que estuvo en La casa de los famosos y que ahora 'la rompe' en La Reina del Sur

Tras su paso por La casa de los famosos, Isabella Sierra brilla en La Reina del Sur 3, donde retoma un personaje clave que marcó su carrera actoral.

Hay historias que se sienten cercanas porque parecen las de cualquier joven que creció frente a una pantalla. Isabella Sierra es una de ellas. Muchos la vieron entrar como la participante más joven a la edición 2024 de La casa de los famosos, pero otros ya la reconocían desde antes. Hoy, su nombre vuelve a sonar con fuerza gracias a su papel en La Reina del Sur 3, una de las producciones más vistas de la televisión en español.

Nacida en Neiva, Huila, Isabella Sierra comenzó su carrera artística desde muy pequeña. Primero fue el baile, una pasión heredada de su familia, y luego la actuación, que la llevó a integrarse a producciones nacionales e internacionales cuando aún era una niña. Su salto a la fama llegó al interpretar a Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza, personaje central de La Reina del Sur.

Desde la segunda temporada de la serie, Sierra apareció como una niña marcada por la vida peligrosa de su madre. Con el paso del tiempo, el personaje creció, y con él también lo hizo la actriz. El regreso de Sofía Dantes en la tercera temporada mostró una evolución clara, tanto en la historia como en la presencia escénica de Isabella, ahora convertida en una joven actriz con mayor preparación y experiencia.

Antes del estreno de esta nueva etapa, la actriz se sometió a un exigente proceso físico y actoral. Rutinas de ejercicio, entrenamiento en defensa personal y largas jornadas de grabación marcaron su regreso al set. La transformación no fue solo estética, sino narrativa, ya que el personaje debía conservar su esencia sin dejar de reflejar madurez y fortaleza.

En paralelo, su participación en La casa de los famosos amplió su visibilidad en Colombia. El reality permitió que el público conociera otra faceta de Isabella Sierra, más cotidiana y cercana, distinta a la que suele mostrar en la ficción. Su paso por el programa la posicionó ante una nueva audiencia, que hoy la sigue tanto en televisión como en redes sociales.

Con millones de espectadores atentos a su trabajo y una carrera que empezó antes de la adolescencia, Isabella Sierra se consolida como una actriz que transita con naturalidad entre el entretenimiento y la ficción. De la casa más famosa del país a una de las series más exitosas de la televisión internacional, su nombre ya no pasa desapercibido.

