- Caracol Radio ya le encontró reemplazo a Vanessa de la torre y viene directamente de Noticias Caracol

Tras la salida de la reconocida presentadora, la emisora habría encontrado su reemplazo en otra famosa figura del informativo de Caracol

Hace poco, Vanessa de la Torre anunció su salida después de varios años de trabajo en Caracol Radio. La noticia sorprendió bastante, pero lo que más causó asombro fue su llegada a RCN, uno de los principales competidores de la cadena en la que estaba. Una pérdida significativa, y más cuando se trata de una figura tan importante como Vanessa, quien además es popular por haber sido una de las presentadoras más relevantes de Noticias Caracol años atrás.

Era claro que tendrían que conseguirle un reemplazo a la altura para poder cubrir aquel puesto. Aunque poco se había hablado del tema, ahora comenzó a sonar un nombre que resulta especialmente llamativo por su procedencia: Daniela Pachón, quien acaba de cerrar una etapa de casi una década en Noticias Caracol y estaría a punto de dar el salto a la radio.

La periodista llegaría precisamente a Caracol Radio, de acuerdo con una versión revelada en el programa Piso 8 FM. Su destino sería 6AM Hoy por Hoy, uno de los espacios informativos más reconocidos de la emisora, que actualmente está bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo.

De confirmarse, el movimiento tendría una particularidad: mientras Vanessa de la Torre cruzó de Caracol Radio hacia RCN, Daniela Pachón haría el recorrido contrario dentro de las dos grandes organizaciones de medios.

Daniela Pachón cambia las cámaras por el micrófono

Daniela Pachón se despidió de Noticias Caracol el pasado 25 de septiembre, después de cerca de diez años vinculada al informativo. Su salida marcó el cierre de una etapa que comenzó en febrero de 2016, cuando llegó a la redacción nacional procedente de Bucaramanga.

Durante ese tiempo pasó por la reportería y terminó convirtiéndose en uno de los rostros habituales de la primera emisión del noticiero. Su trabajo no se limitó al estudio: también estuvo al frente de diferentes cubrimientos en regiones del país y construyó buena parte de su reconocimiento desde las historias que realizó como reportera.

Precisamente esa experiencia fue uno de los aspectos que destacaron en Piso 8 FM al hablar de su posible llegada a Caracol Radio. En el programa resaltaron que Pachón no es solamente presentadora, sino también periodista y reportera, con experiencia en coberturas en lugares como San José del Guaviare y la frontera entre Colombia y Venezuela.

Su despedida de la televisión también dejó una pista sobre lo que venía. Frente a las cámaras, Pachón agradeció a sus compañeros y a los televidentes que la acompañaron durante esos años y aseguró que quería seguir contando historias.

“Quiero seguir contándoles historias y preguntando por y para ustedes”, expresó durante su despedida, antes de pedirle a la audiencia que no olvidara su voz porque, si todo salía como esperaba, tendrían una nueva cita con ella en la radio.

Esa nueva cita podría ser entonces en Caracol Radio.

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Según la información conocida, Pachón habría sido fichada para integrar el equipo de 6AM Hoy por Hoy, donde pondría al servicio de la radio la experiencia que acumuló durante una década frente a las cámaras y en las calles como reportera. La versión todavía no ha sido oficializada por la emisora ni por la propia periodista, por lo que faltan por conocerse detalles sobre su cargo y la fecha exacta de su llegada.

Por ahora, la emisora no ha hecho oficial su llegada. Sin embargo, si la versión entregada por Piso 8 FM se concreta, Caracol Radio sumaría a una periodista con experiencia tanto frente a las cámaras como en el trabajo de reportería, mientras Daniela Pachón comenzaría una nueva etapa profesional en un formato distinto al que la acompañó durante la última década.

Así, mientras Vanessa de la Torre encontró en RCN una nueva casa después de su salida de Caracol Radio, Daniela Pachón podría encontrar en la radio de Caracol el siguiente capítulo de su carrera después de despedirse de Noticias Caracol. Dos movimientos entre los mismos grupos de medios, pero esta vez en direcciones opuestas.

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