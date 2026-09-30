- Cómo logró Arelys Henao pasar de cantar en buses a convertirse en la reina del despecho y llenar el Movistar Arena

El 17 de octubre la cantante paisa celebrará 30 años de carrera ante más de 14.000 asistentes con canciones como “Mi historia” y “Señor Prohibido”

Arelys Henao llegó a Medellín desde Sabanalarga, en el occidente de Antioquia. Después de que la violencia desplazara a su familia, empezó a ganarse la vida entre trabajos y canciones: vendió libros y muebles, peluqueó extraños y cantó en buses entre el ruido del motor, los pasajeros que la miraban de reojo y las monedas que caían, una a una, en sus manos.

Corría 1996. Arelys había salido de su tierra sin saber cómo sería su futuro, pero con una certeza que venía desde la infancia: quería cantar. Medellín, una ciudad que en aquellos años recibía miles de personas expulsadas por la violencia de distintas regiones, terminó siendo el lugar donde comenzó a construir su carrera.

El próximo 17 de octubre, esa historia llegará al Movistar Arena de Bogotá. Arelys Henao celebrará allí sus 30 años de trayectoria frente a 14.000 espectadores, con la boletería completamente agotada desde el 23 de septiembre. Lleno total, algarabía, despecho.

En julio pasado ya había vendido más del 90 % de las entradas. Será una noche de canciones como “Señor Prohibido”, “Mi historia”, “Lo pasado, pisado” y “La Patrona”, con invitados especiales y una producción diseñada para recorrer tres décadas de música popular.

También puede leer: La dura batalla contra el cáncer que terminó ganando la periodista Andrea Guerrero

La muchacha que llegó a Medellín en los 90 y la reina de la música popular hoy

Entre las canciones de los buses noventeros y los hits populares que llenarán el Movistar Arena hay un camino de tres décadas.

De niña ya componía canciones. Como adolescente conoció de cerca la violencia y se convirtió en mujer mientras caminaba horas para estudiar música. Siendo cantante tuvo que abrirse espacio en un género donde las voces femeninas eran menos frecuentes.

También están, a lo largo de esos 30 años, los primeros concursos, las primeras grabaciones, los escenarios pequeños y las canciones que fueron convirtiendo su propia historia de pérdidas, amor, desamor y resistencia en el repertorio de una artista que terminó encontrando en la música popular una forma de contar la vida de muchas otras mujeres.

Antes de las grandes tarimas estuvo la supervivencia. Henao ha contado que su relación con la música comenzó en la infancia, cuando escuchaba canciones en la casa y cantaba para su familia. A los 10 años, escribió una canción para un concurso infantil, aunque no le creyeron que fuera suya.

Más allá de los escenarios, Arelys Henao ha hablado de la importancia de su familia en su vida. Su madre y sus seres queridos han sido parte fundamental de una historia marcada por esfuerzo, unión y acompañamiento.

La violencia que padecía Antioquia terminó marcando también su historia familiar y la obligó a salir de su territorio. En Medellín, mientras buscaba trabajos para sostenerse, apareció una oportunidad inesperada. Se enteró de un concurso de canto para el que no tenía dinero, consiguió participar y ganó interpretando “La criada descarada”.

El premio fue una beca para estudiar en la Academia de Carlos Quintero Arroyave. Durante seis meses caminó cerca de dos horas y media para llegar a clase y otras dos horas y media para regresar. En el camino también tarareaba, cantaba, componía. Además, se imaginaba escenarios llenos como el que va a vivir en la celebración de tres décadas de carrera artística.

Mientras ella estudiaba, su madre vendía empanadas. En 1997 llegó una primera grabación con Discos Victoria. No era todavía la artista que hoy puede colmar un Movistar Arena: era una cantante que empezaba a convertir la necesidad en oficio.

Después vendrían sus propias composiciones, más de 200 canciones según recuentos publicados sobre su carrera: el prolífico repertorio de una de las voces más amadas de la música popular colombiana.

También le puede interesar: Cómo pequeños operadores desplazaron a gigantes del turismo como Aviatur y Decameron de los Parques Nacionales

Arelys Henao, del recelo de los pasajeros en los buses a la ovación de la multitud

El próximo 17 de octubre Henao llegará sola al escenario que un año antes compartió con Paola Jara y Francy en la gira Entre tres. En aquella presentación conjunta se vendieron más de 8.000 entradas. Ahora, el público que ocupará el recinto irá exclusivamente a escucharla a ella.

Arelys Henao prepara una versión sinfónica de sus éxitos junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín. El concierto, anunciado para el 24 de octubre de 2026 en Rionegro, llevará su música popular al formato orquestal.

La venta de la boletería muestra también la dimensión de una relación construida durante años con sus seguidores, a quienes Henao llama “arelystas”. El 23 de septiembre anunció que había conseguido el lleno total. De ese modo, se convirtió en la primera mujer de la música popular en agotar la boletería del Movistar Arena

Mientras se acerca la noche de su gran fiesta, la imagen de sus inicios es un eco que resuena en sus seguidores. Ya no es una muchacha cantando para pasajeros que no conocían su nombre. Ahora, es Arelys Henao entrando por la puerta grande a un escenario diseñado para miles de personas, treinta años después de aquella llegada a Medellín, con una historia que comenzó en el desplazamiento y terminó convirtiendo sus propias heridas en canciones populares.

Anuncios.

Anuncios..