- Los griegos que están llenando de negocios a Colombia: hoteles, energía y hasta un medio

Libra Group, de la familia Logothetis, llegó al país con energías renovables y ahora crece con Aria Hotels y ColombiaOne

Cartagena es apenas una parte de la historia. La llegada de Aria Hotels, la cadena griega que acaba de volver a ponerse en el radar por su anuncio de expansión en Colombia, hace parte de una apuesta mucho más grande de un grupo empresarial que ya tiene negocios en el país en sectores tan distintos como la hotelería, las energías renovables y los medios de comunicación.

El anuncio reciente fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien informó que Aria Hotels invertirá en Colombia y que Cartagena será uno de los escenarios de su expansión, en el marco de la denominada Misión Crecer. La compañía también contempla nuevos proyectos en Bogotá.

¡Colombia es la repuesta!



Aria Hotels, cadena griega, decidió apostar por nuestro país para abrir un nuevo hotel, una muestra de la confianza que los inversionistas internacionales tienen en nuestro territorio, en nuestro talento y en el enorme potencial del turismo.



Más… pic.twitter.com/IyF0mSKT7U — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 28, 2026

Pero detrás del nombre Aria está Libra Group, un conglomerado privado de origen griego que pertenece a la familia Logothetis y que tiene activos y operaciones en cerca de 60 países. El grupo reúne actualmente 15 negocios enfocados en sectores como hotelería, transporte marítimo, aviación, bienes raíces, energías renovables e inversiones diversificadas.

De los barcos a los hoteles

La historia empresarial de Libra está ligada a George Logothetis, actual presidente ejecutivo del grupo. A los 19 años asumió como CEO de Lomar Shipping, la empresa de su familia, que en ese momento tenía tres barcos. Durante la siguiente década, la compañía llegó a operar una flota de 55 embarcaciones.

El ex primer ministro de Grecia Yorgos Papandréu, el presidente ejecutivo de Libra Group George Logothetis y el expresidente de Colombia, Iván Duque.

En 2003, con 28 años, Logothetis fundó Libra Group con una idea que terminaría marcando el rumbo del conglomerado: utilizar la experiencia adquirida en el negocio marítimo para construir una compañía diversificada geográfica y sectorialmente. Desde entonces, el grupo se expandió hacia la aviación, los bienes raíces, la energía y la hospitalidad.

Aria Maria de Aria Hotels Group.

Una de esas divisiones es Aria Hotels, la marca nacida en Grecia que actualmente reúne más de 50 hoteles, villas y casas de playa y que se especializa en propiedades boutique, muchas de ellas relacionadas con edificios históricos o destinos naturales.

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Colombia fue escogida en 2024 como el primer mercado internacional de Aria fuera de Grecia. La compañía comenzó entonces a desarrollar dos propiedades históricas en Cartagena.

Casa del Torno, Aria Hotels Group.

Una de ellas es Casa del Torno, en el barrio San Diego, que abrió como una propiedad de alojamiento de lujo en una edificación histórica. La otra es Aria Maria, en el Centro Histórico, un hotel de 35 habitaciones que ocupará un inmueble del siglo XVIII y que tendrá restaurante de inspiración griega, piscina, spa, gimnasio y una terraza con vista panorámica.

La propia página de Aria actualmente mantiene Aria Maria dentro de su portafolio colombiano, aunque la fecha de apertura aparece todavía como pendiente de anuncio.

Hoteles, energía y ahora medios

Lo que hace más interesante la expansión es que Libra ya había llegado a Colombia antes de que sus hoteles se convirtieran en noticia.

En 2020, Greenwood Energy, la división latinoamericana de energías renovables de Libra, adquirió la compañía colombiana 2C POWER. El grupo describió entonces la operación como su primera inversión en Colombia y convirtió el negocio en la plataforma desde la cual desarrollaría proyectos de energía limpia en la región.

Ese negocio sigue activo. Greenwood Energy tiene presencia en Colombia y trabaja en proyectos de generación renovable. Uno de los más relevantes es la iniciativa TERRΛ, desarrollada junto con comunidades arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta. La primera fase comenzó a construirse a finales de 2025 y contempla 156 MW de capacidad solar, además de la creación de tres comunidades indígenas y un fondo destinado a la adquisición y conservación de más de 100.000 hectáreas de territorio ancestral.

Y en julio de 2026 apareció una nueva pieza: ColombiaOne, un medio digital independiente en inglés con sede en Bogotá, pasó a formar parte del portafolio de Libra Group. La compañía lo incorporó como su tercera subsidiaria de medios y explicó que el objetivo es mostrar Colombia a una audiencia internacional.

Así, el nuevo anuncio sobre Aria Hotels en Cartagena cuenta solo una parte de la historia. Detrás de la cadena que busca hacerse un espacio entre los grandes hoteles de la ciudad está una familia griega que comenzó en el transporte marítimo y terminó construyendo un conglomerado global. En Colombia, su huella ya pasa por hoteles, energía renovable y medios, mientras Cartagena se convierte en uno de los escenarios más visibles de esa expansión.

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