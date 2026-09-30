- La barranquillera que llegó a Noticias Caracol a reemplazar a Daniela Pachón

La periodista llegó en 2018 como corresponsal para la región Caribe y ahora será la nueva compañera de Nicolás Rojas en el informativo

Las mañanas de Noticias Caracol comenzaron esta semana con una nueva cara al lado de Nicolás Rojas. Después de casi 11 años en el canal, Daniela Pachón dejó la primera emisión del informativo y su lugar fue ocupado desde este lunes 28 de septiembre por una periodista que, aunque para algunos televidentes puede parecer nueva en ese horario, lleva varios años haciendo parte de la casa: Alejandra Murgas.

El cambio se hizo oficial durante la emisión de la mañana, cuando Rojas presentó a su nueva compañera y habló de “nuevos comienzos” para el informativo. Murgas, visiblemente emocionada, aseguró que era un gusto hacer parte del equipo que madruga para acompañar a los televidentes.

Su llegada no representa, por tanto, el ingreso de una periodista desconocida al noticiero. Murgas llegó a Noticias Caracol en 2018, inicialmente para cubrir la información de la región Caribe. Desde entonces fue ganando espacio frente a las cámaras y posteriormente apareció en diferentes emisiones del informativo, entre ellas las de fines de semana y festivos y la edición del mediodía.

De Barranquilla a las mañanas de Caracol

La nueva presentadora es barranquillera y estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de llegar a la televisión nacional pasó por el periódico El Heraldo, trabajó en comunicación institucional en el Cesar y participó en proyectos audiovisuales como el documental Mar de colores.

También hizo parte de Expedición Cóndor de los Andes, producción emitida por Señal Colombia, antes de consolidar su carrera en Noticias Caracol. Su trayectoria le permitió pasar de las coberturas regionales a tener presencia en diferentes espacios del informativo nacional.

Uno de los reconocimientos que ha recibido ocurrió en 2021, cuando obtuvo el Premio Nacional Consuelo Araújo Noguera, otorgado por el Círculo de Periodistas de Valledupar. El galardón se sumó a una trayectoria que comenzó en el periodismo regional y que ahora la lleva a ocupar uno de los espacios de mayor exposición del noticiero.

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Su llegada a la primera emisión también supone un cambio en la dupla que cada mañana acompaña a los televidentes. Nicolás Rojas fue el encargado de darle la bienvenida en pantalla y, entre las primeras preguntas que le hizo, estuvo una bastante relacionada con el nuevo reto: si le costaba madrugar.

Murgas respondió que no y hasta se refirió con humor a los comentarios que suelen hacerle sobre el “amanecer caribe”.

El movimiento ocurre pocos días después de la despedida de Daniela Pachón, quien cerró una etapa de casi 11 años vinculada a Caracol Televisión. Su salida abrió un espacio que ahora ocupará Murgas, una periodista que ya conoce las dinámicas del informativo y que durante los últimos años ha pasado por diferentes frentes de la cadena.

Así, la primera emisión de Noticias Caracol comienza una nueva etapa con una periodista que llegó al canal desde la región Caribe y que, ocho años después de su llegada, terminó ocupando uno de los lugares centrales de las mañanas. Para muchos televidentes será una cara nueva en ese horario; para la redacción y para quienes han seguido su recorrido en Caracol, se trata más bien del siguiente paso de una carrera que comenzó cubriendo las noticias de la costa y terminó llevándola al set principal del informativo.

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