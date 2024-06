Esta es la popular novela que llegará a RCN para reemplazar a Rojo Carmesí; se estrenó hace 25 años

.Publicidad.

El Canal RCN no pasa por su mejor momento, hablando del rating de la televisión nacional. Seguramente a nivel virtual las cosas serán totalmente diferentes. Aún así, su nivel de audiencia no ha sido el más positivo en los últimos meses. Incluso, su novela Rojo Carmesí, no tuvo el resultado esperado y tuvo un rating para el olvido. Pese a esto, parece que el canal ya tendría todo listo para levantar cabeza y volver a ocupar una buena posición respecto a audiencia. Una de las noticias que más ha impactado, es el regreso de una novela muy popular y que estará cerca de volver a lanzarse. Estamos hablando de Betty, la fea, que regresará pronto.

Vuelve Betty, la fea al Canal RCN y será el reemplazo de Rojo Carmesí

El anuncio fue bastante sorpresivo, pues no se pensó que Rojo Carmesí saldría tan pronto del aire. Sin embargo, los números que ha obtenido esta producción, no han sido realmente los mejores. Además de esto, La Casa de los Famosos tampoco ha logrado sobresalir últimamente. Sin embargo, es muy probable que todo esto esté por cambiar. En primer lugar, estamos a escasos días de que llegue el final del reality, con el que se le dará la bienvenida a MasterChef Celebrity. Este programa, se ha convertido en uno de los más queridos del Canal RCN y para esta nueva edición, hay grandes expectativas por sus diferentes personajes.

Pero esta no es la única novedad que tiene preparado el canal para poder darle la vuelta a la torta del rating. Aunque no se sabe si será por homenajear la producción, Betty, la fea volverá a ser parte de la programación del Canal RCN. La famosa telenovela de Fernando Gaitán regresaría el 18 de junio a partir de las 9:30 de la noche. De esta manera, se celebrarían los 25 años del estreno de esta popular novela que llegó a ser todo un éxito a nivel mundial. La novela volverá a la parrilla del canal justo después del estreno oficial de MasterChef Celebrity.

Una nueva apuesta del Canal RCN con el que buscarán volver a tener los números que lograron con Rigo. Habrá que esperar unos pocos días para poder ver el resultado de esta nueva idea del canal. Además, tengamos presente que pronto también llegará la nueva temporada de Betty, la fea, así que podría ser una apuesta acertada.

