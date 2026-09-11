La estrategia del Dr. Farré para que a punta de tecnología su Clínica Loyola mande la parada en implantes dentales

Clínica Loyola une la experiencia del Dr. Juan Carlos Farré con odontología robótica de vanguardia para restaurar piezas dentales en tiempo récord y sin dolor

La visita al odontólogo suele estar vinculada a un recuerdo de incomodidad, ruidos metálicos y largos periodos de espera, pero enel área de la cirugía maxilofacial y la ingeniería digital, esa experiencia ha comenzado a transformarse. En el centro de esta evolución en Colombia se encuentra el doctor Juan Carlos Farré Rodríguez, cirujano oral y maxilofacial, pionero en implantes dentales en el país y el profesional detrás de la Clínica Loyola. Su trayectoria y la adopción de tecnología de punta ilustran cómo el sector odontológico ha transitado de la intervención tradicional a la precisión robótica, priorizando siempre el bienestar físico y psicológico de los pacientes.

El nombre de la clínica tiene un origen formativo. El doctor Farré completó su especialidad en cirugía oral y maxilofacial en el Loyola University Medical Center en Illinois, Estados Unidos, y consolidó sus conocimientos en implantes de osteointegración en la McGill University en Canadá. Al regresar a Colombia, combinó estas bases internacionales con dos títulos de la Pontificia Universidad Javeriana para sentar los cimientos de una institución que, en lugar de apostar por la atención masiva y apresurada, se enfocó en casos de alta complejidad.

"El verdadero reto no era solo colocar un implante, sino entender la fisiología de la boca y cómo la pérdida de dientes afecta la seguridad de una persona en su día a día", explica el Dr. Farré.

Durante más de dos décadas, la práctica clínica ha demostrado que la comodidad del paciente no depende únicamente de la empatía del especialista, sino del soporte técnico que respalda cada diagnóstico. Tradicionalmente, los tratamientos de rehabilitación oral antes requerían muchas sesiones de moldes de yeso y periodos de adaptación que duraban meses. Hoy, la odontología robótica ha redefinido estos procesos.

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La Clínica Loyola ha integrado sistemas digitalizados de última generación en sus laboratorios. A través de escáneres intraorales de alta precisión, la anatomía dental del paciente se digitaliza en tres dimensiones

"La información se traslada directamente de la boca del paciente a un software de diseño y de allí a una fresadora robótica que elabora las piezas con un margen de error inexistente", señala el cirujano.

Esta exactitud no solo garantiza que la prótesis o corona encaje perfectamente desde el primer momento, sino que reduce el dolor postoperatorio al evitar microajustes manuales sobre la encía.

Además de la robótica, la velocidad de los tratamientos se ha convertido en una herramienta terapéutica contra la ansiedad dental. En la actualidad, pacientes que han perdido la totalidad de sus dientes pueden acceder a una rehabilitación fija y funcional en un periodo de ocho días, un proceso que antes tomaba más de seis meses.

"El tiempo en la silla del dentista siempre ha sido un factor de estrés. Si reducimos ese tiempo mediante planeación digital previa, disminuimos de manera directa la ansiedad del paciente", afirma el Dr. Farré.

Para los casos más severos, donde el paciente presenta una pérdida ósea avanzada y se le ha dicho que no es apto para tratamientos convencionales, la clínica implementa soluciones como los implantes zigomáticos y técnicas modernas de regeneración ósea. Al apoyarse directamente en la estructura del hueso pómulo (zigomático), se evita someter al paciente a injertos óseos extensos y dolorosos, acelerando el proceso de recuperación y permitiendo una carga inmediata de los dientes.

El enfoque de la clínica es interdisciplinario. Al contar con un equipo médico y odontológico integrado, pueden atender de forma segura a personas con condiciones sistémicas complejas, como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos.

"La odontología moderna no puede trabajar de manera aislada. Atender a un paciente hipertenso o diabético requiere una comprensión clínica profunda para que el procedimiento sea seguro y libre de complicaciones", detalla el Dr. Farré.

Al final, la trayectoria del doctor Farré y el desarrollo de la Clínica Loyola demuestran que la tecnología no sustituye el factor humano, sino que lo potencia. Al restar incertidumbre, dolor y tiempo a los procedimientos de alta complejidad, se le devuelve al paciente la tranquilidad y la confianza al sonreír, demostrando que la odontología de precisión es, ante todo, una herramienta para mejorar la calidad de vida diaria.

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