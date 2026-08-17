Así conquistaron dos periodistas colombianos el primer lugar de Spotify con historias de crimen

Michell Rodríguez y Kevin Pinzón crearon Conducta Delictiva, que ya supera los 160 episodios narrando casos reales de sangre, dolor y cárceles en Colombia

Michell Rodríguez y Kevin Pinzón no llegaron al true crime (crimen real) desde las redes sociales, pero sí triunfaron al crear un formato de videopodcast con historias criminales que llegan a la audiencia en la voz de sus protagonistas: la mujer anónima que asesinó a un extranjero depredador sexual, en un oscuro callejón de El Poblado; revelaciones médicas del Monstruo de Los Andes, asesino de más de un centenar de niños; pormenores de cómo es dar a luz en una cárcel o el drama de un hombre, condenado a 40 años de prisión, que se agotó de apuñalar a su mujer por celos infundados.

Los periodistas llegaron a Conducta Delictiva —uno de los podcasts que se pelea, semana a semana, el primer lugar de Spotify Colombia— desde la crónica roja. Rodríguez trabajó en Testigo Directo con Rafael Poveda, maestro del género en Colombia. Además, se especializó en narcotráfico, orden público, violencia y conflicto, mientras que Pinzón construyó su trayectoria alrededor de investigaciones criminales y asesinos en serie como Luis Alfredo Garavito.

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Ambos obtuvieron reconocimientos Emmy Suncoast por sus trabajos periodísticos. Michell Rodríguez suma tres galardones: 2018, 2019 y 2023 por investigaciones sobre víctimas de ácido y laboratorios de narcotráfico. Kevin Pinzón lo recibió, también, por sus investigaciones sobre el crimen.

Ambos periodista judiciales han recibido reconocimientos por su trayectoria profesional. Rodríguez por investigaciones sobre víctimas de ácido y laboratorios de narcotráfico y Pinzón por sus investigaciones sobre el crimen.

En 2024, crearon Conducta Delictiva, videopodcast que convirtió dichas investigaciones en conversaciones de larga duración. El programa ya supera los 160 episodios y, además, llegó al primer lugar de Spotify Colombia en febrero de 2026. Desde entonces, pelea el podio con otros canales: F*cksNews, Derecho Pa' La Gente y Más Allá del Silencio.

Paradójicamente, su innovadora fórmula bebe de una fuente antigua. El true crime moderno tiene raíces en Estados Unidos y alcanzó una dimensión casi sobrenatural con Truman Capote. En 1965, el legendario cronista gringo publicó por entregas In Cold Blood (A sangre fría), irresistible crónica sobre el asesinato de la familia Clutter, ocurrido en Kansas en 1959.

El libro apareció siete años después y es considerado la obra pionera del género. Allí, Capote tomó una decisión que habría de cambiar el rumbo del periodismo norteamericano —y en consecuencia mundial— con su publicación: investigó un crimen real y lo contó con herramientas literarias.

Incluso, durante la investigación, desarrolló una relación íntima con Perry Smith, uno de los asesinos de la familia Clutter, a quien visitó y entrevistó durante años. La escritora Harper Lee sostuvo que el cronista llegó a enamorarse de Smith: fascinación, afecto e interés periodístico entremezclados.

A sangre fría se convirtió inmediatamente en un hit editorial y llegó al número uno de The New York Times. La investigación de Capote, construida durante seis años y a partir de más de 8.000 páginas de notas y entrevistas, rompió récords desde su publicación seriada en The New Yorker.

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El libro terminó convertido en el modelo de la llamada “novela de no ficción” y en “la biblia” del true crime contemporáneo. Periodistas, cámara, micrófono, investigación. Protagonistas de carne y hueso que ríen y lloran. Conducta Delictiva aprovechó los lineamientos básicos de dicha tendencia periodística y la adaptó a la violenta realidad nacional y las últimas tendencias digitales.

¿Una virginidad por $250 mil?

Margarita Zapata llegó a la capital con sus hijos y la ingenua esperanza de encontrar oportunidades para una nueva vida. Los andenes y la fría noche fueron su único hogar.

No conocía la ciudad. Durante meses durmió sobre el asfalto de las calles del centro, mientras sus pequeños lo hacían en cajas de cartón. Pedía ayuda para hacer carteles para pedir ayuda, aunque ella misma no podía leerlos. Pañales, leche, ropa, sobras de comida, billetes viejos y monedas relucientes caían en su tarro de mendiga.

Lavó, planchó y cocinó como cualquier madre colombiana promedio. La tarea era sacar adelante a sus retoños. A toda costa, contra viento y marea. Ahí se vio forzada a entregar a una de sus hijas a otra mujer. Margarita volvió por ella y la recuperó, según su propio relato.

Años después volvió a quedar embarazada. Hasta ahí, su historia solo es la de una madre que sobrevivió a la pobreza. Pan de cada día en el país del Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen. Sin embargo, esa es precisamente una de las claves del éxito de Conducta Delictiva: antes de contar el delito, desnuda al personaje.

Es decir, la audiencia conoce a Margarita antes de conocer la acusación. De ese modo, los condenados o sus víctimas dejan de ser un nombre dentro de un expediente y adquieren una vida, una familia y una voz que les permiten a quienes escuchan ponerse en los zapatos de quienes cuentan su drama.

Después llegó el conflicto. Una noche la hija no regresó a casa. Margarita salió a buscarla por los laberintos populosos de San Andresito y Corabastos. Horas después, apareció. De ese modo, descubrió que mantenía una relación con un hombre casado.

Entonces, llegó el clímax de su crónica roja. Margarita contó en el podcast que reprendió a su hija y la golpeó con un cable por haber dejado solo al niño. Según su versión, el amante de la joven le habría sugerido denunciarla. La acusación llegó a los tribunales: había vendido, según ellos, la virginidad de su hija por 250.000 pesos.

La sentencia llegó después. 42 años de prisión; es decir, lo que con suerte le quedaba de vida tras las rejas. Con la apelación, consiguió la rebaja a 22 años y cinco meses. Cuando Michell Rodríguez y Kevin Pinzón llegaron a El Buen Pastor ya llevaba 13 años presa. Aquí, justamente, se revela otro recurso del programa: el suspenso no depende de inventar giros, sino de entregar la información por partes.

De ese modo, al mejor estilo del True Crime, cada dato nuevo altera la percepción del anterior en el oyente. La vida del protagonista, entonces, prepara a quien escucha para el expediente y el expediente lo devuelve al protagonista: un círculo que dispara las reproducciones de la audiencia sedienta de sumergirse en el mundo criminal.

Desde la cárcel, ante el micrófono y la cámara, Margarita recuerda una diligencia judicial en la que vio a su hija. Llora al recordar que ese día ambas lloraron. No alcanzaron a cruzar palabra. La madre entró en shock y la audiencia tuvo que aplazarse.

Ahora, Margarita espera que los siete años y cinco meses de su condena pasen volando. Así, la historia no termina con una revelación, sino con dos versiones contradictorias y una sentencia letal. Conducta Delictiva no necesita resolverla para facturar. Al contrario, ese es otro de sus recursos: convertir un expediente judicial en una historia humana sin confundir el testimonio con un hecho probado debido a que, como en el caso de Margarita Zapata, la historia es versión de los protagonistas.

Garavito, Colmenares y otros casos menos taquilleros

El episodio de Margarita es apenas uno de los 160 que ha publicado Conducta Delictiva. El programa también volvió sobre el caso de Luis Andrés Colmenares con Máximo Duque, el médico forense que examinó su cuerpo.

Jean Enrique Gallego es el protagonista de otro de sus episodios más escuchados. Alias “El Totiado” comenzó en el sicariato siendo adolescente y, según su propio relato, llegó a trabajar para Los Rastrojos. Su primer asesinato fue a los 16 años. Tras ingresar a prisión, dos años después y ya siendo mayor de edad, continuó vinculado a hechos violentos: asesinó a un cabo del INPEC en Popayán y a un sargento en Cómbita, sumando 28 años a la sentencia inicial de 21.

Con las herramientas clásicas del género de la crónica roja -investigación, suspenso y preguntas capciosas-, Michell Rodríguez y Kevin Pinzón llegaron a los primeros lugares de podcasts en Colombia.

Los condenados son especialidad de la casa. Danilo Chavarro narró desde La Picota cómo los celos y las amenazas terminaron en una condena de 16 años, un mes y 15 días, mientras que María Rubiano, desde El Buen Pastor, contó su versión de un homicidio por el que recibió 34 años de sentencia.

El programa busca historias que no necesariamente ocupan las primeras páginas de los periódicos ni el home de los portales de prensa digital. Esa variedad también es parte de su éxito: un caso mediático atrae masas, pero los personajes anónimos también sacuden la emotividad del oyente.

El boom del podcast

El crecimiento de Conducta Delictiva coincide con la transformación mundial del podcast. Spotify ya no lo trata solamente como audio: el videopodcast es una de sus grandes apuestas. La plataforma reportó que, en lo que va corrido de 2026, ha tenido más de medio millón de usuarios.

En Colombia, el panorama cambia según la fecha. En febrero, A las buenas y a las bravas encabezaba el ranking de Spotify y Conducta Delictiva estaba segundo. En marzo, F*cksNews ocupaba el primer lugar. Sin embargo, el dato clave es que el true crime consiguió instalarse entre los formatos de mayor audiencia del país.

Spotify cerró 2025 con 751 millones de usuarios activos mensuales y 290 millones de suscriptores premium, lo que demuestra que el mercado mundial ya se mide en cientos de millones de oyentes.

En ese escenario, Conducta Delictiva encontró tono propio: dos periodistas formados en la crónica roja que trasladaron al podcast las herramientas tradicionales del oficio de la crónica roja —investigación, personajes, datos, preguntas capciosas y suspenso narrativo— y las combinaron con un formato que permite contar un crimen durante una hora y llegar a cientos de miles de personas ansiosas de acción en sus vidas.

Conducta delictiva investiga casos de crimen de personajes anónimos y famosos. El asesino de niños Luis Fernando Garavito y el caso Colmenares están entre sus reportajes mas escuchados de crímenes mediáticos.

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