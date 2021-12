Cachetada de Uribe a Cabal: Miguel Uribe Turbay será cabeza de lista del CD

.Publicidad.

El expresidente Uribe hizo valer su rol como jefe máximo del Centro Democrático, tal como lo estipulan los estatutos del partido, y por encima de quienes se oponían designó a Miguel Uribe Turbay como cabeza de lista al Senado. Después de que María Fernanda Cabal quedara de segunda en la encuesta para elegir candidato presidendical, sus seguidores querían que asumiera dicho rol, y ella misma lo estaba buscando, pero Uribe ya había hecho un compromiso con el exsecretario de Gobierno de Bogotá de Enrique Peñalosa y puso por encima su palabra a la estrategia política de cara al 2022.

La decisión del expresidente va en la misma línea de no radicalizar el partido, una bandera que enarbola la senadora Cabal que mantiene un discurso fuerte de derecha, y la imagnen de Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, el primer jefe político de Uribe Vélez, transmite ese mensaje que hoy lidera Óscar Iván Zuluaga como candidato presdiencial del uribismo. A Cabal no le gustó nada la decisión, pues piensa que el expresidente premia a quienes no han sido de las bases del partido y desconoce el trabajo de fieles y radicales militantes como ella.

Uribe ya les había pedido a todos los precandidatos que estuvieran en la lista al Senado. Paloma Valencia no estaba tan segura, pero seguramente Rafael Nieto Loaiza, Cabal y Alirio Barrera terminarán aceptando la propuesta de su jefe máximo.

Centro Democrático, lista al Senado, cabeza pic.twitter.com/iEBTTyzcPA — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 5, 2021

