Los Galán, el palo en la rueda para que De la Calle sea cabeza de lista al Senado

.Publicidad.

La Coalición Centro Esperanza cada día tiene más claro su camino en busca de la presidencia, sin embargo, no es así frente a las elecciones legislativas del próximo año. En la última reunión política Juan Fernando Cristo quiso comprometer a Humberto de la Calle para que sea la cabeza de la lista al Senado, pero el exnegociador respondió con esta carta en la que deja claro que, mientras no haya una lista única y unificada de la coalición, su aspiración no será una realidad. Y es que la puja la están dando los hermanos Galán, que le apuestan a conformar una lista cerrada del Nuevo Liberalismo, apostándole a la fuerza electoral que pueda tener su apellido y los viejos galanistas que entraron al renacido partido. De la Calle no está de acuerdo con que hayan listas separadas, pues considera que se dividirían las curules y la fuerza electoral. Mientras esto no cambie, el exnegociador de paz no aspirará al Congreso, algo que muchos le están pidiendo dentro de la coalición.

-Publicidad.-

Le podría interesar: