Cachetada de Reinaldo Rueda a los hinchas de Millonarios y Santa Fe

Se avecina una nueva triple fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022 y Reinaldo Rueda se juega encuentros decisivos de cara a clasificar a la copa mundial. Luego de esta triple fecha solo quedarán 8 partidos restantes para decidir los clasificados de la CONMEBOL al mundial y, a diferencia de los partidos de septiembre, Rueda dejó a varios futbolistas locales fuera de la tricolor.

Del fútbol local en esta convocatoria solo entraron Yerson Candelo y Aldair Quintana, ambos de Atlético Nacional. Mientras que jugadores que estuvieron en la pasada como Álvaro Montero Andrés Román, Andrés Llinás, Dairon Mosquera, Alex Mejía, Baldomero Perlaza y el "Rifle" Andrade.

En su lugar ingresaron jugadores del fútbol europeo como Balanta, Mojica, Lerma, Lucumí y hasta se ve el regreso de Yerry Mina.

Con esta convocatoria Rueda le da la espalda a los jugadores de Santa Fe y Millonarios que fueron llamados hace un mes. De ellos solo Mejía fue utilizado por unos minutos, y parece que a Reinaldo no les convenció mucho.

De todas formas la no convocatoria se puede interpretar también como una forma de no quitarles a esos equipos la posibilidad de seguir compitiendo con sus mejores jugadores, ya que la desordenada liga colombiana no se detiene mientras la tricolor se juega la clasificación al mundial.

Por el momento falta que Rueda se pronuncie en ruedas de prensa sobre la lista, pero ya hay molestia en algunos hinchas con el hecho de que solo él haya tenido en cuenta jugadores de su exequipo Nacional para esta fecha de eliminatorias.

