¿Por qué Rueda no quiere convocar al único jugador que puede reemplazar a James?

No es una mentira que James Rodriguez está en el ocaso de su carrera futbolística. Aun fichando por el Al-Rayyan para tener minutos, ya tiene 30 años, y no es de los jugadores que trabajan en su físico como por ejemplo Cristiano Ronaldo.

Con esa triste situación ya hay que empezar a pensar en reemplazos para él en la selección. Sí, está Juanfer Quintero pero siempre queda debiendo en el trabajo físico y jugadores como el "rifle" Andrade son buenos revulsivos ahora, pero en el futuro no.

Por eso, el único que puede reemplazar a James es Jorge Carrascal. El joven de 23 años ha demostrado desde que inició su carrera futbolística toda su capacidad y aunque ha tenido altos y bajos, hoy es de los mejores jugadores de River Plate.

▶️ El primero de la noche, con la firma de Jorge Carrascal ☝️ #OjoMillonario pic.twitter.com/Vjk5w5zZul — River Plate (@RiverPlate) September 26, 2021

Hace algunos días fue figura en el equipo de la banda cruzada, y con la escasez de mediocentros ofensivos que vive Colombia, era casi seguro que Rueda lo convocara. Sin embargo, le dio la espalda y no lo tuvo en cuenta para la triple fecha eliminatoria más dura que tendrá la selección. Con equipos como Brasil, Ecuador y Uruguay, el desequilibrio de Carrascal podría haber sido letal, pero todos se quedaron con las ganas de verlo vestir la camiseta amarilla.

No se entiende por qué Rueda le cortó la cara al cartagenero. Incluso para muchos, el DT colombiano convocó a muchos defensas y uno de esos puestos pudo haber sido para Jorge. Hay que esperar si el tiro no le sale por la culata a Reinaldo, y que el juego ofensivo de la selección no quede corto en creatividad y sea tan bueno como en el último partido contra Chile.

