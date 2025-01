Cabos sueltos que deja la muerte del exoficial del Ejército que organizó el sicariato contra Pecci

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

enero 22, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

..Publicidad..

Bien dicen por ahí que no hay muertos malos, y aquí en Colombia es un hecho muy comprobado. El reciente asesinato del ex oficial Francisco Luis Correa Galeano comprueba que siempre hay un muerto bueno que es muy

conveniente cuando de cubrir un crimen y guardar silencio se trata.

...Publicidad...

Por estos días, el nombre de este sujeto ha rondado en los medios como otro

muerto de los muchos que se producen y son el pan de cada dia dentro de las

carceles de maxima seguridad de este país, dada la precaria

situación generada por el pésimo sistema carcelario que se ha complicado

desde hace más de tres décadas.

....Publicidad....

Y es que, el nombre de este ex capitan del Ejército

habría pasado a ser una noticia típica de nota roja, de no ser porque

porque ese sujeto fue quien organizó el operativo de sicariato que terminó con

el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini,

ocurrido el 10 de mayo del 2022 en la Ia Isla Barú de Cartagena.

El ex oficial Correa Galeano, quien cumplia una sentencia anticipada de 6

años de cárcel por la autoría material del hecho, fue asesinado el pasado

viernes 03 de enero en una presunta riña entre reos en las primeras horas de la

madrugada en la cárcel La Picota de Bogotá, hechos que se encuentran en

inicio de investigación tanto por la fiscalía como por el mismo

INPEC.

Y como en todo escándalo de este tipo, no hará falta que se

levante el tierrero, que empiezan a darse procesos de investigación de cara al

ciudadano que quede en veremos, que la oposición inteligente comiencen

a culpar a Gustavo Petro por este hecho vergonzoso como raro, notese el

sarcasmo, y que rueden un montón de cabezas tanto en el INPEC, como en el

despacho del Ministerio de Justicia, la UNP, e incluso en el Tribunal

Administrativo de Cartagena y en la Fiscalía General de la Nación.

Y no es para menos, ya que Correa Galeano era un testigo protegido

en el caso Pecci y quien se había sometido al principio de oportunidad,

aportando información precisa en lo referente a la ejecución del atentado, como

en la participación de determinadas personas en los hechos como fueron los

hermanos Andres y Ramón Perez Hoyos y la señora Margareth Chacón, así como la

autoría intelectual de ex presidente paraguayo Horacio Cartes, algo que da

cuenta de que ese atentado tenía intereses muy oscuros de por medio. Los

dos primeros confesaron su participación, en tanto que Margareth Chacón y el ex

presidente Cartes se han abstenido de declarar frente al caso.

Al conocerse el asesinato de Correa Galeano, las dudas como la indignación

de la familia Pecci Albertini, por medio de su representante legal en Colombia

Francisco Bernate, se empezaron a dar a conocer sin mucha espera, dado que de

manera previa habian comunicado ante las autoridades investigativas y

judiciales sobre irregularidades presentadas en el proceso contra los

implicados en Colombia. Incluso, el mismo Bernate ha expresado públicamente su

desconcierto sobre el desconocimiento del traslado de Correa Galeano a la Picota,

así como de las circunstancias de los hechos que conllevaron a la muerte del

testigo, ya que Correa Galeano había sido muerto en un lapso donde

todos los reclusos debían estar en sus celdas y no tomando licor con otros reos.

Pero, esto no es lo peor, ya que el caso ha tomado matices oscuras a

lo largo del tiempo, al revelarse poco a poco, detalles clave que daría a

entender que el magnicidio se venía gestando posiblemente desde muy arriba. Por

ejemplo, por cuenta de la familia Pecci Albertini se supo de eventos

previos poco conocidos para la opinión pública, como fue el hecho de que el

fiscal era objeto de seguimientos anónimos, así como de un intento

de atropellamiento por parte de un vehículo fantasma previo a su viaje a

Cartagena. Así mismo, se revelaron otros detalles escabrosos relatados

por la familia, quienes también afirman que una fuente anónima les reveló

la existencia de un Plan B de reserva (una bomba de alto poder) en caso de que

se frustrara el ataque armado en la isla Barú. Como quien dice, no

podía permitir que el fiscal Pecci escapara vivo de Colombia.

Y esto, no parece sorprender en lo absoluto, ya que desde el día uno de los

hechos, y cada segundo transcurrido en esta trama digna de una novela

policiaca, las dudas sobre lo ocurrido en la Isla Barú se han multiplicado

entre quienes hemos seguido el caso de manera crítica y bajo la

lógica. Y es que cada que aparecen nombres salen más y más preguntas

a borbotones, pero las más recurrente ha sido las mismas que se han puesto

desde ese dia: ¿Quién dió la orden de callar al fiscal Pecci? ¿Había gente

en Colombia interesada en callar a este personaje?, y más que todo, ¿por qué?

Todo lo mecionado, está dando a entender de que existen cabos

sueltos en el asesinato del fiscal Pecci, es decir que existe un

"camino de migas de pan" que cualquiera con sentido común

podria notar, y el cual podria conducir hacia quienes esten tirando de los

hilos.

Por ende, existe en el ambiente varias cuestiones en torno al caso Pecci que

valdría la pena ponerle la lupa:

En primer lugar, la investigación sobre los hechos en la Isla Barú no ha

sido del todo transparente de cara a la opinión pública. Por un lado, las

autoridades han dado cuenta únicamente de la captura y procesamiento de varios

de los involucrados, desde quienes dispararon contra el fiscal Paraguayo hasta

los organizadores del operativo de sicariato, más no de la

investigación sobre los presuntos autores intelectuales del hecho. Es

decir que no existe un pliego de investigaciones contra alguno de los personajes

que el ex capitán Correa Galeano implicó en sus declaraciones.

Por ejemplo, no se ha determinado la identidad del presunto capo conocido

con el alias de "El Chino", más solamente se ha sabido por

fuentes extraoficiales que se encuentra en Colombia desde 2022, más exactamente

en La Guajira, protegido al parecer por los barones del crimen en ese

departamento, los cuales mencionaré más adelante. Así mismo, no es que mencione

mucho al ex presidente Cartes en las pesquisas del caso, siendo este un personaje

muy sonado en la ultima decada, y cuyo nombre se la ha pasado rondando tanto en

los cables filtrados por Wikileaks como en los Panama Papers, en los que lo han

involucrado con actividades delictivas desde contrabando de tabaco,

narcotráfico, evasión fiscal y lavado de dinero en Estados Unidos y Paraguay,

hasta sus presuntos vínculos con las extintas FARC y sin embargo aún no le

ha recaido una investigación seria por ningun cargo por delincuencia

organizada o su implicación en el asesinato de Pecci Albertini.

En segundo lugar, nadie ha explicado cómo fue posible que el fiscal

Pecci Albertini nunca contó con un esquema de seguridad por parte de las

autoridades paraguayas, más aún después de culminada su gestión en la

Operación Ultranza PY, una operación policial judicial con la cual se golpeó a

las estructuras criminales que operaban en Paraguay como en Brasil y cuyos

lazos podrían tener vínculo con la mafia mexicana y colombiana. Incluso, se

debería poner bajo lupa el hecho de que las autoridades colombianas tampoco

fueron del todo garantes en la seguridad del fiscal Paraguayo ni de su esposa

Claudia en Cartagena, ya que desde la misma Fiscalía de Francisco Barbosa,

pasando por Inmigración Colombia y posiblemente la Cancillería en ese entonces,

se sabía quién era Marcelo Pecci, de su presencia en suelo colombiano y su

posible estatus como persona bajo alto riesgo.

Valdría la pena señalar el hecho de que en los meses previos al magnicidio,

se había dado la famosa filtración de los Guacamaya Leaks, una serie de

documentos reservados pertenecientes a varias agencias de inteligencia de

América Latina publicados por la red de activistas Guacamaya, y en las cuales

se data de como diversas autoridades judiciales y de policía de varios países

habían alertado a la Fiscalia Colombiana de las operaciones trasnacionales del

crimen organizado en Colombia y otros países latinos desde 2018 o antes, cosa

que al parecer fueron omitidas por el mejor fiscal del mundo y su sensei el

pseudo jurista Martínez Neira.

Y en tercer lugar, y aunque no sea parte de la investigación y solo sea una

posible elucubracion, valga la aclaración, se ha notado de que el

asesinato del fiscal Pecci Albertini tiene cierta similitud con algunos otros

crimenes que se cometieron en años pasados en algunas ciudades del caribe por

parte de aquella organización criminal, la cual, como mencionamos en

anteriores parrafos, estaría protegiendo a uno de los cerebros del magnicidio.

Para ser más específico y directo, el atentado contra el fiscal Pecci se realizó

bajo el mismo modus operandi con el que se cometieron los asesinatos del

estudiante Oscar Rodriguez Pomar, la ex alcaldesa de Barranca Yandra

Brito y del Doctor Jorge Daza Barriga, los buenos muertos que tienen bajo

condena al ex gobernador Juan Francisco "Kiko" Gomez Cerchar

como a su cuñado Marquitos Figueroa, siendo que en ambos ataques, como el que

del fiscal Pecci, se dieron a plena luz del día por un comando de sicarios en

moto, ejecutados con armas semiautomáticas, además de que los pistoleros eran

también expertos en explosivos y algunos de ellos eran oficiales retirados y

activos del Ejército. Las investigaciones realizadas por la fiscalía no

han dado cuenta ni negado la posible participación de grupos del crimen

organizado en Colombia en el magnicidio.

Y es en este punto, hago referencia a una frase amenazadora que

presuntamente el mismo Kiko Gomez lanzó contra la familia Ustariz Brito, quien

de forma irónica les dijo en su cara que si querían matarlo debían

contratar sicarios de otra ciudad porque los sicarios de la Guajira..., y

muy posiblemente de toda la costa atlántica, ..son míos . Precisamente,

hago hincapié a esta oscura anécdota judicial citando esta evidente

amenaza de muerte contra la familia Ustaris Brito, en el sentido entender de

que seria muy ilogico que una banda como la que dirigió el ex capitán

Correa Galeano para cometer ese golpe, hubiera operado a sus anchas en un

territorio dominado por una temible organización criminal como es la mafia

costeña, al no ser que ellos tambien tuvieran interés directo en que

Marcelo Pecci no saliera vivo de su luna de miel en Cartagena.

Debo dejar precisado que ni mi función, ni mi oficio se basan en hacer

investigaciones de este tipo de casos criminales, ni soy testigo directo

de estos hechos ya que eso es deber de los entes investigadores y judiciales

resolverlos y llevar a los culpables ante la justicia, aunque en Colombia eso

es más una utopía que un hecho real, pero es preciso dar a entender

de que un magnicidio como el cometido contra el fiscal paraguayo no pudo ser

ejecutado por una banda de atracadores sin tener la ayuda y el aporte de

personajes pesados interesados en que se diera esa situación, cualquiera con

tres dedos en la cara sabría eso. Únicamente, solo doy una opinión de una

posible hipótesis que la fiscalía convenientemente "no ha estudiado a

profundidad".

En este sentido, se entiende de que este caso se encuentra

sumergido en aguas turbias y oscuras, aunque bien de cuando en cuando

pedazos de verdad se han ido asomando a modo de rompecabezas, por lo cual no

sería raro de que los perpetradores del crimen habrían ordenado callar al

ex capitán Correa Galeano ya fuera para callar al principal testigo y a su

vez mandar un sufragio a los demás implicados de lo que les podría pasar

si hablan más de la cuenta, tal como ha declarado el abogado Bernate ante los

medios, quien a su vez ha expresado preocupación por su seguridad

como la de los funcionarios encargados del caso.

Durante los últimos años, diversas denuncias públicas realizadas, más

explícitamente las publicadas por personajes como Hacker de la Fiscalía, con

las notas de investigación del periodista Ignacio Gomez en El Espectador y

Noticias Uno, o del mismo Daniel Mendoza Leal en su serie web Matarife, o como

en mi caso en algunas de mis notas ciudadanas que he publicado por años en este

portal, han dado cuenta de la posible existencia de una oscura Red Trasnacional

del Crimen Organizado, una conexión criminal (posiblemente la conexión

bananera, de la cual dedique una nota ciudadana hace un tiempo), que ha operado

en América Latina, incluyendo este país desde hace varias décadas, y cuyas

operaciones se han centrado principalmente en el narcotráfico, lavado de

dinero, tráfico de armas y personas, corrupción estatal y corporativa, etc,

etc. Nada raro, sería saber que esta corporación anónima y su siniestra junta

directiva habrían fraguado el crimen del fiscal paraguayo, como también

pudieron fraguar el asesinato del presidente haitiano Jovenel Möise, el golpe

de Estado en Bolivia de 2019, asi como los intentos de asesinato contra Luis

Arce y Gustavo Petro y su posible participación en ese entramado criminal que

fue Odebrecht, ya que, como alguan vez publicó el Portal Cuestión Pública,

podriamos estar ante un nuevo "Orden Criminal".

Coletilla No. 1: Como muchos, celebró el fallo proferido por la justicia

norteamericana, en la cual se ordena a la empresa Chiquita Brand reparar a las

víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, siendo esta la

responsable de pagar los 3 centavos de dólar por caja exportada durante

casi 10 años a las AUC, con los cuales se financiaron las armas, las redes de

exterminio y grupos paramilitares que se encargaron de convertir aquella

región en una zona de guerra y un fortín estratégico para el crimen organizado.

De carácter crucial e imperativo, el sostenimiento de esta sentencia

depende de cuanto pueda avanzar la JEP en el caso del Parqueadero Padilla, pues

se ha sabido que desde ese local se coordinaron los pagos de la bananera a las

AUC a través de las famosas CONVIVIR, como fueron la de Papagayos, Costa

Azul y El cóndor.