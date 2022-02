¡Buenos Aires. Aguantame un cacho más!

Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

febrero 15, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

“Por gracia de morir todas las noches

jamás le viene justa muerte alguna,

-Publicidad.-

jamás le quedan flojas las estrellas,

Pichuco de la misa en los mercados”. (Horacio Ferrer)

Publicidad.

El poeta Horacio Ferrer también escribió el libreto para el espectáculo Simplemente Pichuco, en el que el Bandoneón Mayor de Buenos Aires retornaría a los escenarios en abril de 1975.

Ahora habrá que devolver un poco la página para recordar que el 20 de mayo de 1971 Troilo arribó a Estados Unidos para presentarse en el festival This is Argentina, así que después de haber perfumado con las notas de su bandoneón La gran manzana, fue entrevistado por el semanario Siete días, donde dijo “Tengo los pies tan hinchados que para qué te voy a contar” y expresó su desgano por volver allí, pues se sentía viejo y añoraba su Mar del Plata, lugar idílico para vivir algún día.

A pesar de las quejas del viaje, se verá tocando en Madrid (España), esta vez acompañado por los Chalchaleros, Jorge Cafrune, los Huanca Hua y los Hermanos Ávalos, estaban también Cátulo Castillo y Edmundo Rivero.

“Al año siguiente se concretará el evento que le pondrá el broche de oro a su trayectoria. La noche del 17 al 18 de agosto de 1972, en una velada inolvidable y como símbolo de haber llegado al pináculo de su carrera, Aníbal y sus muchachos se presentan en el teatro Colón, recinto reservado históricamente para los clásicos universales”.(1)

Hay que tener presente que un solo artículo no soporta el peso de la vida artística de nuestro invitado, por eso escojo apartes de su recorrido, y llego hasta el film Esta es mi Argentina; cuentan los autores del libro Siempre estoy llegando: El legado de Aníbal Troilo: “Será la última vez que los bravos de Pichuco se junten para grabar el clásico atemporal Quejas de bandoneón. ¡Y la única ocasión de verlos en colores!”.

Yo creo que mis lectores no me perdonarían si aquí no apareciera el nombre de Homero Manzi y sí que lo voy a hacer a través del homenaje que se le rindió en 1974 y donde participó por derecho propio Troilo acompañado por Susana Rinaldi, quien cantó Sur, Rubén Juárez el tango Después, el cantante que tenía en ese momento la orquesta era Roberto Achával y dejó escuchar Che, bandoneón acompañado además por Aníbal Arias en la guitarra precedido por un recitado de Troilo dedicado a Manzi, de quien decía que “como poeta era poseedor del misterio”.

Y ya que estamos entonados hablando de homenajes, recordar que Homero Manzi murió en mayo de 1951 y Discépolo en diciembre del mismo año, cuenta Sergio Pujol que “un día de marzo del 51, a las nueve de la mañana, desde su cama en el sanatorio, Manzi le dictó por teléfono la letra a Troilo. Zita había despertado a Pichuco que, medio dormido, copió en un papel los versos de Discepolín”. “También el músico por teléfono le hizo escuchar al poeta las notas que envolverían su poema”.

Después del funeral de Manzi compone Responso, que a la mirada de los entendidos en música es el tango más bien estructurado en armonía, y no podía ser de otra manera, pues decía Pichuco: “Con cada amigo que se muere se muere un pedazo mío”, parece que no le gustaba tocarlo por el regreso del dolor.

Retomo el espectáculo Simplemente Pichuco presentado en el teatro Odeón, donde se esperaba la aparición de todos los cantores que habían estado en la orquesta y que al fin no se cumplió, pero sí estuvieron Edmundo Rivero, Roberto Achával y Alba Solís; el fuelle de Pichuco según sus biógrafos esa noche desbordó de sentimiento, función exitosa que se prolongó en otras presentaciones hasta el 17 de mayo, al término de esta los amigos lo invitaron a cenar y les dice que prefiere hacerlo en casa con Zita, su esposa. A la mañana siguiente sufre un aneurisma y es internado en el hospital. Esa misma noche se sabrá que su bandoneón quedará en silencio por siempre.

En este momento se me ocurre ofrecer, aunque sea a destiempo para la despedida de Troilo, unas líneas, pero pienso que parafraseando alguno de sus versos, siempre lo estamos despidiendo, no será muy tarde, entonces he tomado apartes del último capítulo del Quijote, “Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó Don Quijote que lo dejaran solo, porque quería dormir un poco”.

Me ilumina un párrafo de Jorge Luis Borges sobre esta obra de Cervantes: “El libro entero ha sido escrito para esta escena, para la muerte de Don Quijote. Los autores suelen cuidar el lecho de muerte de sus héroes, pero Cervantes que, según su propia declaración, no era padre sino padrastro de Don Quijote, deja que este se vaya de la vida de una manera lateral, al fin de una frase”.

Todo esto es un imperativo para invitar a la periodista uruguaya María Esther Gilio, puesto que ella entrevistó al músico, quien le confesó sus ganas de morirse, además estuvo en las honras fúnebres conversando con varias personas que estaban allí para dar el adiós al “Gordo triste”, generoso y buen amigo , alguien le contó lo siguiente: “Casi como una premonición, el libreto escrito por Ferrer le hacía decir a Pichuco al final de su espectáculo, a modo de saludo para con su público:“¡Gracias, Buenos Aires, aguantame un cacho más!”.(2)

...

(1) Vicente, Fernando. Siempre estoy llegando: El legado de Aníbal Troilo/Fernando Vicente; Javier Cohen- 1ed- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Libros del Zorzal,2019.

(2)ibídem