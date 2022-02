Borja, Duvan y Valoyes: los troncos que hundieron al maestro Reinaldo Rueda

Pese a los malos planteamientos del técnico, en cada partido hubo posibilidades de gol que los jugadores fallaron, y eso ya no es culpa del entrenador

Pensar en una victoria de Colombia ante la selección Argentina era una misión casi imposible, y se terminó dando la lógica: derrota tricolor que deja más fuera que dentro a Colombia de clasificar. Son ya 7 los partidos consecutivos sin anotar un solo gol, pero más que el mal planteamiento de Reinaldo Rueda de los partidos el fallo también ha sido de los jugadores en la cancha, que nunca pudieron anotar los que podían ser tal vez los goles más sencillos de toda su carrera.

La victoria contra Chile en septiembre fue la última y, en el partido contra Uruguay de noviembre empezaron las desgracias. Colombia visitaba a una Uruguay regular que no dejaba de ser poderosa por ser local. Aguantó todo el partido y pudo ganarlo gracias a una gran jugada de Díaz que dejó solo frente al arco a Duván Zapata, pero le lanzó al balón directo al arquero y se perdió la oportunidad de ganar ese encuentro contra un rival directo.

Contra Brasil ambos partidos hubo ocasiones pero no tan claras como la desperdiciada por Zapata, hasta que él mismo volvió a desperdiciarla contra Paraguay. Una ocasión al final del partido fue definida con demasiada suavidad de su parte, además del fallo de Valoyes al último minuto que todavía nadie sabe qué quiso hacer en esa jugada.

Lucho Díaz también tuvo una clara contra Ecuador que pudo ser la victoria, pero el portero Domínguez salvó a Ecuador con sus reflejos al igual que Gallese, el peruano que le atajó un tiro casi debajo del arco a Miguel Borja. No es el único fallo de Borja, ya que el flamante nuevo fichaje del Junior dijo que le iba a callar la boca al Dibú Martínez de tantos goles y el callado terminó siendo él, con la ocasión clara de gol que tuvo y fue atajada por el portero. Esto suma en total algo que pudo tres victorias y dos empates en lugar de tres empates y dos derrotas. Si la Selección no va a Catar la responsabilidad también es de Rueda claramente, pero también hay que darle con el mismo palo a los jugadores que no tuvieron el temple para definir en los momentos críticos.

