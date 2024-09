Bolívar, ¿el departamento más olvidado en Colombia?

Por: Guillermo Miguel Carvajal Cuéllar |

agosto 29, 2024

Es sin duda alguna que el departamento de Bolívar, ha sido unos de los más olvidados de Colombia, donde el principal responsable de este olvido, ha sido la clase política que ha dirigido esta región del caribe colombiano, que nunca fue capaz de llegarlo a posicionar, y poder sacar de ese atolladero en el cual siempre estuvo. Los políticos aparecían en época de campaña electoral, a captar votos, y a convencer gente sin memoria para que depositaran su confianza en ellos, pero el tiempo cobra, y se puede decir que todos esos politiqueros se han extinguido, desaparecido, sin el más mínimo convencimiento que resurjan, aquí el viejo dicho que se levantan de las cenizas como el ave fénix, no aplica.

Pero estos últimos 5 años, he visto un Bolívar diferente, por primera vez escuché decir al actual mandatario de los bolivarenses, que se conectará a todo el departamento, desde Cantagallo hasta Cartagena, noticia que es de gran beneplácito para todos aquellos que hemos crecido en esta región del país, y desconocida para muchos colombianos. He tenido la fortuna de conocer parte de nuestra geografía colombiana, y es de realidad poder decir que es una subregión con atrasos, pero todo radica en esa clase política perversa que no se supo elegir.

Cantagallo Bolívar, es hoy el municipio con más desarrollo del departamento, estando dentro de los cinco primeros lugares del índice de gestión de proyectos por regalías. Es todo un orgullo para los cantagalleros, que por fin hemos visto las diferentes gestiones de los dos últimos mandatarios, quienes se pusieron a trabajar de la mano con la gobernación, y a bolla llena hoy decimos, que tendremos conectividad con Cartagena, separado en distancia por 473 kilómetros, y a su vez con Yondó en el departamento de Antioquía, que solo nos separa 28 kilómetros. Este año y los venideros se estará a la expectativa de ver logrado ese anhelo, viendo el resurgimiento de un departamento tan prospero, con una riqueza invaluable, pero que fue administrado por unos corruptos sin el más sentido de pertenencia por su región. Por fin llegó la renovación, y vamos por más.