Durante las últimas décadas, Bogotá ha recorrido un sendero incierto en su esfuerzo por consolidar una identidad que la posicione como una ciudad de alcance global en el ámbito del turismo. En tiempos pasados, particularmente desde la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, la ciudad carecía de una narrativa cohesionada que resonara más allá de sus fronteras, dejando un vacío en la construcción de su marca. Sin embargo, bajo la dirección del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, hoy en cabeza de Andrés Santamaría Garrido, la ciudad ha logrado lo que muchos consideraban imposible: unificar y potenciar su imagen a nivel internacional.

Adrés Santamaría fue uno de los primeros funcionarios en llegar a la Alcaldía de Galán con la tarea de cambiar la imagen de Bogotá y potenciarla ante el mundo.

Santamaría no solo asumió de manos del alcalde Carlos Fernando Galán, el desafío de revitalizar la identidad de Bogotá, sino que lo hecho desde el Instituto Distrital de Turismo ha logrado dejar una huella en la gestión de la marca ciudad. El enfoque desde esta oficina ha sido claro y estratégico: unir las principales instituciones que manejan la imagen de Bogotá, como la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), alrededor de una narrativa común y poderosa: Bogotá, tu casa.

Este concepto no es solo una frase atractiva; es una declaración de principios que encapsula la esencia de lo que Bogotá tiene para ofrecer. Bogotá, tu casa se ha convertido en un símbolo que abarca la diversidad cultural, la apertura a la inversión, la riqueza gastronómica y el espíritu emprendedor de la ciudad. Es una frase que une e invita a ver a Bogotá no solo como un destino, sino como un lugar de pertenencia para quienes llegan a ella.

Con lo hecho en estos meses desde la oficina de Turismo se ha logrado lo que durante muchos años se percibió como una tarea titánica: crear una identidad unificada que todos los actores clave de la ciudad, desde el sector empresarial hasta las relaciones internacionales, puedan respaldar. Aprovechando la campaña de Mi ciudad, tu casa, lanzada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se logró integrarla en un mensaje global que resuena con fuerza a nivel internacional. Este concepto ha permitido presentar a Bogotá como “la casa de los restaurantes”, “la casa de la cultura”, “la casa del empresario”, y mucho más.

El objetivo se está logrando: poner a Bogotá en el mapa mundial, no solo como un lugar para visitar, sino como una ciudad para vivir, invertir y crecer. En estos meses, bajo esta nueva dirección, Bogotá ha dejado de ser una ciudad sin una narrativa clara para emerger como una metrópoli con una visión unificada y una marca que verdaderamente representa su esencia. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad: la integración de los esfuerzos del Instituto Distrital de Turismo, Invest in Bogotá, y la Cámara de Comercio de Bogotá en una identidad cohesiva que proyecta a Bogotá como una ciudad global. Los resultados hablan por sí solos: con visión, estrategia y un liderazgo sólido, es posible transformar la percepción de una ciudad y llevarla al siguiente nivel. Bogotá ahora tiene una identidad que no solo la posiciona como un destino turístico de primer nivel, sino como un epicentro empresarial y cultural en América Latina. Bogotá, tu casa no es solo un eslogan; es la nueva realidad de una ciudad que ha encontrado su voz y su lugar en el mundo.