Bogotá recibe el show '50 años del Dark Side of the Moon' de Pink Floyd (en vivo)

Por: Julio César Maldonado |

septiembre 21, 2023

El próximo sábado 30 de septiembre, llega a @elteatro.co el último tributo de la serie Leyendas del Rock: nada más que Pink Floyd, 50 años del Dark Side of the Moon, en vivo.

Tendremos a un selecto grupo de músicos interpretando uno de los álbumes más exitosos en la historia del rock, un disco conceptual que ha influenciado a varias generaciones de todas las edades y sigue muy actual. El disco, publicado en 1973, es famoso por su propuesta sonora vanguardista y sus letras políticas, vigentes y reveladoras de la condición humana, que suenan más vigentes que nunca.

Gracias a la genialidad de los miembros de la banda (Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright) el rock psicodélico y progresivo dio un salto a los listados de música más importantes. Como parte de esa movida artística que marcó época, The Dark Side of the Moon logró un récord inigualable e imposible de pensar hoy: permanecer 17 años consecutivos entre los más vendidos de la historia.

Por eso, los asistentes vivirán una noche llena del mejor rock progresivo de los años setenta.

ÚNICA FUNCIÓN*

Fecha: 30 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Elteatro.co - Centro Comercial Santafe (Calle 183 con Autopista Norte - Plaza Ecuador, piso 2)

Entradas: Desde $35.000 en: www.elteatro.co y www.entradasamarillas.com



*Show para todas las edades.