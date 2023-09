Mazda trajo a Colombia una súper camioneta premiada como un de las más segura del mundo

Aunque ya se había informado de su llegada al país, recientemente recibió un tremendo reconocimiento. Sin duda alguna, un plus que hace más llamativa esta camioneta

Son muchas las cosas en las que se fija una persona a la hora de comprar un carro. Si bien la apariencia externa o carrocería hacen muy llamativo un vehículo, hay otros factores importantes. Su parte mecánica es sin duda algo de suma relevancia, pero hay otro aspecto que tiene mayor relevancia. Se trata de la seguridad que pueda ofrecer un carro. Y es que, estos sistemas serán claves para evitar accidentes o grandes pérdidas en dado caso de ocurrir. Inclusive, es tan importante esto que hay vehículos que llegan a ser premiados por esto. Tal es el caso de la nueva camioneta de Mazda.

CX-90, la nueva camioneta de Mazda premiada por su seguridad

Hace unos días se anunciaba que se sumaría una nueva camioneta de Mazda al catálogo de la empresa. Pero no es cualquier camioneta, es una que hace parte del segmento premium de la marca. Un modelo exclusivo que competirá con varias camionetas similares pero de otras empresas. Robusta y potente, dos de las características de la nueva Mazda CX-90 y con un precio de $282.600. Y aunque no tocaremos a profundidad sus especificaciones, sí es importante mencionar que su apartado de seguridad es impresionante. Precisamente, es por esto mismo que recibió el Top Safety Pick 2023. El mayor galardón otorgado por Institute for Highway Safety de Estados Unidos.

Una distinción que demuestra el arduo trabajo de la marca por producir carros de calidad y con gran seguridad. Y es que, son numerosas las asistencias que ofrece la nueva camioneta de Mazda. Algunas de ellas son: Alerta de atención al conductor, prevención de salida de la vía, asistente inteligente de frenado delantero, señal de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendiente, entre otras. Tenga presente que estas son meras alertas y ayudas en el segmento de seguridad. Sin embargo, la CX-90 cuenta con un sin fin de especificaciones respecto a su carrocería, parte interna y técnica.

Sin duda, viendo esto, es fácil comprender el valor que tiene este vehículo. Sin duda alguna, Mazda ha trabajado arduamente en sus nuevos vehículos, prueba de esto es este reconocimiento.

