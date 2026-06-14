- Bogotá celebra el Día del Padre con 'El papá de los asados', más de 30 restaurantes a cielo abierto

Bogotá se prepara para vivir una nueva edición de “El Papá de los Asados”, un festival gastronómico que reunirá a más de 30 restaurantes y expertos en parrilla en la Hacienda San Rafael, entre el 13 y el 15 de junio. El evento, organizado en el marco de la celebración del Día del Padre, busca convertirse en un espacio para que las familias disfruten de la gastronomía, la música y las tradiciones alrededor de los asados.

Durante tres días, los asistentes podrán encontrar una amplia oferta culinaria que incluirá cortes de carne, hamburguesas, costillas, chorizos, propuestas de cocina internacional y otras preparaciones a la parrilla. Asimismo tendrá diferentes chefs internacionales y expertos en parrilla invitados. Los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales y diferentes estilos de asado, con el objetivo de mostrar la diversidad gastronómica que existe en la capital y promover el trabajo de los emprendedores del sector.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con presentaciones musicales, actividades recreativas y espacios pensados para el encuentro familiar. El evento también será pet friendly, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la jornada en compañía de sus mascotas. Asimismo, se instalarán pantallas gigantes para que los visitantes puedan seguir algunos de los partidos del Mundial 2026, combinando la pasión por el fútbol con la experiencia gastronómica.

La iniciativa también representa una oportunidad para dinamizar la economía local y fortalecer el sector gastronómico de la ciudad. De acuerdo con los organizadores y las autoridades distritales, eventos como “El Papá de los Asados” impulsan el turismo y generan un importante movimiento económico para restaurantes, emprendedores y productores, consolidando a Bogotá como un escenario de grandes festivales gastronómicos y ofreciendo una alternativa de entretenimiento para celebrar el Día del Padre.

|También le puede interesar: Fue gordo, una bala entró en su pierna, pocos creían en él y hoy con su buen fútbol le pelea el lugar a Richad Ríos

Anuncios.

Anuncios..