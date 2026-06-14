El milagro médico que busca devolverle el cabello a una joven que se quemó la cabeza con aceite a los dos años

La quemadura le comprometió el 65 % de su cuero cabelludo. Trece años después, un tratamiento reconstructivo busca su recuperación capilar

Una niña de dos años, un instante de descuido de esos que pueden sucederle a cualquier adulto cuidador, un accidente que nadie vio venir ni desea. Cuando apenas comenzaba a descubrir el mundo, Paula sufrió una quemadura con aceite que transformó su vida. El líquido caliente alcanzó su cuero cabelludo y dejó una lesión tan severa que el cabello dejó de crecer en gran parte de su cabeza.

Los médicos calculan que la quemadura comprometió más del 65 % de su superficie capilar, una cifra que refleja la magnitud de un trauma que acompañó a Paula durante toda su niñez.

Mientras otros niños crecían sin mayor traumatismo por su apariencia física, la adolescente ha tenido que convivir con las consecuencias visibles de aquel accidente doméstico. Sus padres, entonces, emprendieron una búsqueda incansable para encontrar la alternativa que pudiera mejorar su condición.

Durante años tocaron puertas y consultaron especialistas. La respuesta, sin embargo, no era sencilla. Las cicatrices que deja una quemadura profunda suelen convertirse en uno de los mayores desafíos para la restauración capilar. También para el bolsillo de los pacientes, especialmente cuando el tejido afectado pierde la capacidad de nutrir nuevos folículos.

Fue entonces cuando apareció el Dr. César Gaona, director médico de Pilocare, una clínica especializada en restauración capilar y medicina estética reconstructiva con sedes en Bogotá, Medellín y Pereira. Allí comenzó una nueva etapa para Paula.

Una valoración que no parecía prometedora

Cuando la adolescente llegó a consulta, el equipo liderado por el doctor Gaona inició una serie de estudios para determinar si era posible realizar un trasplante capilar. Las primeras noticias no fueron alentadoras.

El problema era que gran parte de las zonas afectadas por la quemadura no ofrecían condiciones adecuadas para que un implante sobreviviera. Los médicos recurrieron entonces a estudios más avanzados.

"Acudimos a métodos ecográficos que nos confirmaron que lastimosamente no podíamos realizar un trasplante capilar en dichas zonas", recordó César Gaona.

La respuesta médica fue replantear completamente la estrategia: antes de pensar en implantar cabello, era necesario recuperar el tejido.

El desafío del doctor César Gaona: reconstruir lo que parecía imposible

La solución, entonces, llegó a través de procedimientos reconstructivos complejos. Desde 2024, el equipo médico comenzó a realizar colgajos de rotación de cuero cabelludo, una técnica que permite trasladar tejido sano hacia áreas donde la quemadura había dejado espacios sin posibilidad de crecimiento capilar. La meta era clara: crear nuevamente zonas viables para futuros implantes.

El camino se despejó, pero a la vez se hizo largo. Cirugía tras cirugía, Paula fue avanzando en un proceso que requiere paciencia, seguimiento y tiempo. "Del 2024 a la fecha ya llevamos cuatro intervenciones realizadas con Paula (…) y vamos a realizar una quinta intervención", explicó el médico.

Los resultados empezaron a aparecer. Según los especialistas, aproximadamente el 65 % del área que inicialmente no tenía ninguna posibilidad de recibir cabello ha sido recuperada. Pero aún queda camino por recorrer. “La idea es que con el avance que tengamos lleguemos a un 85 %”, detalló Gaona.

Con esto, si todo avanza según lo previsto, los resultados finales podrían observarse aproximadamente un año después de culminar el proceso reconstructivo.

Un caso que marcó a un especialista

A lo largo de su carrera, el doctor César Gaona ha atendido cientos de pacientes con distintos tipos de alopecia y pérdida capilar.

Sin embargo, reconoce que la historia de Paula ocupa un lugar especial. Para el especialista, experiencias como esta ayudan a explicar por qué eligió dedicarse a la tricología y al trasplante capilar.

"Esto se manifiesta como una necesidad global para que los pacientes que sufren de alopecia puedan recuperar su imagen, su autoconfianza y lucir mejor", afirmó.

Pero también reconoce el componente humano detrás de cada procedimiento. “Estas son oportunidades que no solamente enaltecen a la persona. Personalmente me engrandecen y me llenan de satisfacción”, agregó.

Más allá de Paula: otras historias de recuperación

Por supuesto, Paula no es la única que ha pasado por los quirófanos de Pilocare. En los últimos meses, la clínica, en apoyo de Mamazotas, una comunidad y productora de contenido digital en Colombia enfocada en el bienestar femenino, también comenzó a acompañar el caso de una mujer cuya identidad permanece protegida. Durante años enfrentó una condición asociada al estrés y la ansiedad que la llevó a arrancarse su propio cabello.

"Cogía pelito por pelito y me lo zafaba", relató ella al recordar los momentos más difíciles de su vida. Su tratamiento involucra un enfoque integral con profesionales de distintas áreas para abordar tanto la restauración capilar como los factores emocionales relacionados con su condición.

Otro rostro conocido que decidió compartir públicamente su experiencia fue el humorista colombiano Pedro Antonio González González, más conocido como Don Jediondo. Después de sufrir pérdida de cabello desde los 23 años, optó por someterse a un implante capilar y un año después mostró los resultados.

“Yo parezco un oso”, bromeó entre risas al hablar de su transformación. Más allá de las diferencias entre cada historia, existe un punto en común. Todos llegaron buscando algo más que cabello. Buscaban recuperar seguridad, confianza o simplemente una parte de sí mismos que sentían perdida.

En el caso de Paula, el objetivo va todavía más allá. Cada intervención representa un nuevo capítulo en una historia que comenzó con una tragedia doméstica y que hoy avanza gracias a la medicina reconstructiva, la tecnología y la persistencia de una familia que nunca dejó de buscar una solución.

A sus 15 años, aquella niña que perdió gran parte de su cabello por una quemadura continúa enfrentando el proceso con valentía. Y aunque todavía faltan etapas por completar, los avances alcanzados desde 2024 de la mano del doctor César Gaona permiten imaginar un futuro que durante mucho tiempo pareció inalcanzable.

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