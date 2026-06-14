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TransMilenio estrena sillas aguamarinas para los “viajes de cuidado” en su flota eléctrica

PorLas Dos Orillas

Jun 14, 2026

La medida busca reconocer los “viajes de cuidado” de quienes acompañan a niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia especial

- TransMilenio estrena sillas aguamarinas para los “viajes de cuidado” en su flota eléctrica
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Los usuarios de TransMilenio comenzaron a encontrar un nuevo tipo de asiento en algunos buses eléctricos del sistema: las sillas aguamarinas, una iniciativa que busca reconocer y facilitar los llamados “viajes de cuidado”, es decir, los desplazamientos que realizan personas que acompañan o atienden a quienes requieren asistencia especial durante sus trayectos diarios.

Estos asientos están destinados principalmente para cuidadores, padres y madres que viajan con niños pequeños, personas que acompañan a adultos mayores, personas con discapacidad o ciudadanos que requieren apoyo durante sus desplazamientos. La medida busca visibilizar las labores de cuidado y ofrecer un espacio más cómodo y accesible para quienes desempeñan estas tareas, que en muchos casos son fundamentales para la vida cotidiana de miles de familias.

Las sillas aguamarinas comenzaron a implementarse en la nueva flota de buses eléctricos de TransMilenio y se suman a los tradicionales asientos azules destinados a personas con prioridad de uso, como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Desde el Distrito se explicó que estos nuevos espacios no reemplazan los asientos preferenciales existentes, sino que amplían las acciones de inclusión y reconocimiento dentro del sistema de transporte público.

La iniciativa hace parte de las políticas de movilidad con enfoque de cuidado impulsadas por la Alcaldía de Bogotá y busca generar mayor conciencia entre los usuarios sobre la importancia de ceder y respetar estos espacios. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que las sillas aguamarinas sean utilizadas exclusivamente por las personas para las que fueron creadas y contribuyan a hacer de TransMilenio un sistema de transporte más incluyente y solidario.

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