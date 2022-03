"Bobo hijue..." la agresión de Armando Benedetti a Fico Gutierrez

Uno de los capítulos más engorrosos de esta campaña presidencial lo protagonizó Armando Benedetti, uno de los actores más importantes del Pacto Histórico. Después de terminarse el debate del lunes 14 de marzo Benedetti, quien presuntamente había sido agredido por Federico Gutierrez, se le acercó y en los peores términos agredió al candidato presidencial llamándolo "Bobo hijue..." como se ve en este video:

La reacción de Benedetti, su justificación ante lo que pasó, fue la siguiente:

Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas?

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 16, 2022