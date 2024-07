Biden: misión cumplida

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Ya es un hecho: debido a su penosa intervención en el primero de los tres debates pactados con Donald Trump, la reelección de Biden está en peligro. Fue tan desastrosa, reveló hasta tal punto el deterioro de sus facultades mentales, que los medios occidentales no tuvieron más remedio que reconocerlo. Dando aliento a quienes, en el seno del partido demócrata, venían planteando que Biden debe hacerse a un lado y permitir que la convención nacional del partido, que se celebrará en agosto, pueda elegir un nuevo o una nueva candidata. No solo se teme que pierda los dos próximos debates con Trump, sino que, en el hipotético caso de ganarlos, sea incapaz de ejercer la presidencia dada la precariedad de su salud mental.

El entorno de Biden, su guardia pretoriana, se niega sin embargo a aceptar los hechos y argumenta, en contra de las evidencias, que su estado de salud física y mental es bueno y le permite responder con éxito los desafíos tanto de la campaña electoral como los de un nuevo período presidencial. Añaden que Biden es actualmente la única garantía de que Washington mantenga su firme respaldo al régimen de Kiev y a la continuación de la guerra en Ucrania contra Rusia hasta su completa derrota. Algo que no garantizaría Trump, quién, en este primer debate, criticó dicha estrategia política por errónea, por causante de una guerra que él, de haber estado en la presidencia, habría evitado. E hizo más, dejó claro que la misma no era más que el resultado de que durante veinte años se viniera hablando de incorporar a Ucrania a la OTAN, a sabiendas de que para Rusia era inadmisible.

En este punto último punto estoy plenamente de acuerdo con él. Lo que sucede actualmente en Ucrania no es solo debido a decisiones adoptadas por Biden: es el resultado de una estrategia de larga duración fijada en los documentos de seguridad nacional adoptados por las sucesivas presidencias norteamericanas en las dos últimas décadas. Estrategia que incluía la incorporación de Ucrania y Georgia a la OTAN. Lo que Biden ha hecho es dar nuevos pasos en la aplicación de la misma. Estrategia que esbozó tempranamente Zbegniew Brzezinski -asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter- quien la expuso en su libro El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. La caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, y el abandono del comunismo por parte de Rusia, no fueron para él suficientes victorias. Porque, al cabo de las mismas, seguía existiendo Rusia, el país más extenso del mundo, con unos enormes recursos humanos y naturales, regido, además, por un Estado que seguía contando con un arsenal nuclear equiparable al de los Estados Unidos. Por lo que no se podía permitir que siguiera existiendo. De hecho, propuso la división de Rusia en por lo menos tres países.

En su aplicación los logros obtenidos por Biden son realmente extraordinarios. Sobrepasan ampliamente los previamente 0btenidos por el gobierno de Obama, en el que tándem formado por Hillary Clinton, en la secretaría de Estado, y por Victoria Nuland, en la Subsecretaría de Estado para Europa del Este, orquestó el cambio de régimen iniciado con el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, que derrocó al presidente Víctor Yanukovich. Y dio paso no solo a un cambio de régimen al estilo de las “revoluciones de colores” sino a un rediseño a gran escala del Estado y la sociedad que permitió transformación de la Ucrania postsoviética en una Ucrania hecha a imagen y semejanza de los intereses de los Estados Unidos. Un gran logro, sin duda. Pero el de Biden es mucho más importante, si cabe. Ha logrado que los países de la Unión Europea - y no solo la siempre fiel Gran Bretaña- asuman como suya la guerra contra Rusia y se declaren dispuestos a llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias. Este sí que es el mayor trofeo.

Los resultados de las pasadas elecciones al parlamento europeo no han hecho más que refrendar la política de los gobiernos de la Unión Europea de adhesión inquebrantable a la estrategia de Washington contra la Federación Rusa. Aunque los medios occidentales se han hecho sonar todas las alarmas por el ascenso de lo que llaman la extrema derecha, la realidad es que quien ganó dichos comicios fue el bloque formado por los partidos populares, socialistas y liberales, además de los Verdes alemanes. “Bloque belicista”, como lo llama la eurodiputada Irene Montero, decidido a continuar a la guerra en Ucrania al costo que sea. Y se dispone a renovar el mandato de Úrsula von der Leyen en la Comisión Europea, elegir a Antonio Costa en el Comité Europeo y a Kaja Kallas como Alto representante de la UE para asuntos exteriores. Los tres son auténticos halcones.

El revés experimentado en dichas elecciones por Renacimiento, el partido del presidente Macron, no altera en últimas este resultado. En respuesta a dicha revés él disolvió la Asamblea Nacional y convocó unas elecciones en cuya primera vuelta, celebrada el pasado domingo, Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, obtuvo la mayoría relativa, seguido por el Nuevo Frente popular - una coalición integrada por insumisos, socialistas, comunistas y verdes- y por Renacimiento, ocupando el tercer lugar. Este resultado obliga a una segunda vuelta, que se realizará el próximo domingo, precedida por el llamado de Macron a votar contra los “partidos extremistas” de izquierda y derecha y por el llamado a todos de los líderes del Nuevo Frente Popular a votar contra la extrema derecha, o sea contra el partido de Le Pen. El resultado de estos llamamientos es incierto, pero es difícil que cualquiera que sea el mismo ponga en riesgo la continuidad de la política de Macron de enfrentamiento directo con Rusia.

En primer lugar, porque él seguirá siendo el presidente de la república y con capacidad por lo tanto de hacer cumplir el Acuerdo de ayuda mutua y cooperación militar que hace poco firmó con el régimen de Kiev. Al igual que ya lo han hecho o están a punto de hacerlo el resto de los países de Unión Europea. En segundo lugar, porque el programa adoptado por el Nuevo Frente Popular incluye la continuidad el apoyo militar y económico al régimen de Kiev. Y es dudoso que, si el partido de Le Pen obtiene en la segunda vuelta la mayoría absoluta y nombra primer ministro a Jordan Bardela, este pueda deshacerse de la política de Macron con respecto al conflicto ucraniano. Digo, en el caso de que lo quisiera.

Hay numerosos analistas políticos que también dudan de que Trump, si es reelegido, pueda poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania, tal y como lo ha prometido repetidas veces. Argumentan que se lo impedirían los representantes políticos y mediáticos del todo poderoso complejo industrial militar, que tan decisivo resulta para el funcionamiento de la economía norteamericana y que tan fabulosos beneficios ha obtenido de dicha guerra. En caso de que lo consiguiera todavía tendría que lidiar con el hecho de que los halcones europeos, con Macron, Olaf Scholz y Úrsula von der Leyen a la cabeza, están dispuestos a continuar la guerra contra Rusia, aunque Trump la abandone.

Sea cual sea la decisión que tome la cúpula del partido demócrata con respecto a la reelección de Biden, lo cierto es que si él da un paso atrás y permite que nombren otro candidato a la presidencia, podrá marcharse a casa afirmando ¡Misión cumplida!