- El portazo del ministro de Hacienda a la junta del Banco de la República que sigue siendo mayoritariamente de Los Andes

En el actual Consejo Directivo mandan los uniandinos como ha ocurrido desde 1991: 21 de los 33 codirectores del banco han sido de esta universidad

De los 33 codirectores que han pasado por el Banco de la República desde el año 1991, con la implementación de la nueva Constitución durante el gobierno liberal César Gaviria, 21 de ellos han sido graduados de la Universidad de Los Andes, representando el 63,64% del total de personas que han estado en la junta del Emisor.

Los cinco presidentes después de la constitución del 91 todos buscaron vincular mayoritariamente exalumnos de los Andes; en el Gobierno de Cesar Gaviria, estuvieron Carlos Ossa, Roberto Junguito, María Cuéllar, mientras que Ernesto Samper llevó a Hernando Gómez. Andrés Pastrana tuvo figuras como Carlos Cano, Leoner Villar y Sergio Clavijo. En las dos administraciones de Álvaro Uribe, estuvieron Fernando Tenjo, Carlos Caballero y Juan Echavarría.

Por su parte, Juan Manue Santos, llevó al emisor a Juan Zárate, Adolfo Meisel, Ana Maiguachas y Gerardo Hernandez. Iván Duque, fue el mandatario con mayor cuota de uniandinos, iniciando con Arturo Galindo, Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, Carolina Soto, Alberto Carrasquillas y Roberto Steiner. Finalmente el presidente Gustavo Petro ha puesto su cuota de Los Andes con Cesar Giraldo.

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En ese orden, hay que decir, que el restante de los codirectores han sido cuatro de la Javeriana, tres de la Nacional y 6 con sus pregrados en universidades extranjeras en las que se cuentan Yale, Harvard, New Hampshire, Notre Dame y la Universidad para la Cooperación internacional (UCI). De los 33 miembros, 27 han sido hombres y 6 han sido mujeres.

El nombre de esa institución salió a relucir en medio de la disputa que hay entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República, a causa de la decisión del ministro de Hacienda Germán Ávila de retirarse de las sesiones de la junta luego de que esta tomara la decisión de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés.

Foto: Banco de la República

Miembros de la actual junta directiva

Leonardo Villar, el actual gerente del Banco, es economista de la Universidad de los Andes, excompañero de colegio del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Llegó a Fedesarrollo en el 93, por recomendación de José Antonio Campo. Estuvo en Asobancaria, Bancoldex, el FMI y fue viceministro técnico del Ministerio de Hacienda entre 1994-1997 en el gobierno de Ernesto Samper.

Olga Lucía Acosta es economista de la Universidad UCI –Universidad para la Cooperación Internacional– de Costa Rica, ha sido investigadora de Fedesarrollo y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Desde 2006 se venía desempeñando como asesora regional de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Colombia y miembro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

Mauricio Villamizar es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y fue designado codirector por el expresidente Iván Duque en 2021. Se ha dedicado a la academia y ha realizado investigaciones enfocadas en política monetaria, macroeconomía, finanzas internacionales y econometría aplicada.

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Laura Moisá y César Giraldo, ambos economistas, la primera de la Nacional y el segundo de los Andes y puestos en el cargo por el presidente Petro.

Moisá fue representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, además de ser profesora asociada de la facultad de ciencias económicas de la institución, en su sede de Medellín; de hecho, fue la vicerrectora de esta misma seccional.

Giraldo ha trabajado como asesor de despacho de gabinete de la Presidencia en la actual administración de la Casa de Nariño. Ha sido profesor universitario, vicepresidente técnico y económico de Asobancaria, entre otros cargos.

Bibana Taboada es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y llegó al cargo en el Gobierno Duque, es hija de Alicia Arango, exministra del Interior y trabajó en el Departamento de Prosperidad Social como subdirectora general para la Superación de la Pobreza y como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo.

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