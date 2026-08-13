- Barrida de técnicos de primer nivel en el Ministerio de Hacienda por parte de Miguel Gómez

El primer día laboral tras su posesión el 7 de agosto como Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, hizo saber que iba a gobernar con su cuadrilla. Apoyado por el recién aterrizado en la Secretaria general Carlos Alberto Castellanos Araujo, abogado barranquillero graduado de la Universidad del Norte y quien había ocupado el mismo cargo en la Procuraduría General de la Nación a cargo de Gregoria Eljach rompió la tradición del ministerio de hacienda, una entidad soportada en un equipo técnico, ajeno a la pugna política.

Gómez Martínez, sobrino del dirigente Alvaro Gomez y hermano del senador Enrique Gómez –el político más cercano al presidente Abelardo de la Espriella- no dio ninguna tregua.

No esperó a la formal presentación del informe de sus direcciones por parte de los funcionarios, ni pidió las renuncias protocolarias, como suele hacerse, para quedar en libertad y recomponer su equipo: procedió sin titubeo en horas de la mañana a declarar insubsistentes a tres de los seis directores generales, quienes han permanecido en el cargo independiente del color político del ministro de turno y que su permanencia y continuidad han sido garantía de estabilidad técnica del ministerio.

Estos funcionarios son el tercer nivel, después del ministro y los viceministros ya nombrados: Andrés Ricardo Quevedo como Viceministro General y Juan Sebastián Molina como Viceministro Técnico, ambos de la cuerda del vicepresidente Jose Manuel Restrepo quien líder la política económico del gobierno y aportan experiencia y conocimiento. Habían sobrevivido incluso a los tres ministros de hacienda de Gustavo Petro.

El retirado director de Política Macroeconómica, Christian Alejandro Cruz, trabajó incluso con vicepresidente Restrepo quien llegó al Ministerio de hacienda en el 2021; Cruz se había vinculado en el 2020 como asesor de política fiscal con el ministro Alberto Carrasquilla en el gobierno Duque.

Javier Andrés Cúellar director de Crédito Público quien se vinculó como director en 2025 luego de tres años como presidente del Fondo Nacional de Garantías (2023-2025) fue retirado abruptamente para darle paso a César Arias quien trabajó con el vicepresidente en gobierno Duque y será el encargado de ejecutar la estrategia de endeudamiento del gobierno y el manejo de la Tesorería Nacional. Acompañó al vicepresidente Restrepo en su periplo en Washington antes de posesionarse.

La economista Diana Arenas estaba en la Dirección de Seguridad Social (DRESS) con más de 20 años de experiencia en el tema de pensiones, prestaciones económicas y seguridad social y también fue declarada insubsistente de un plumazo. Ni siquiera se sabe aun quien será su reemplazo.

El Ministerio de Hacienda ha sido históricamente una entidad de perfil técnico, ocupado por economistas con amplia trayectoria. Aunque los ministros cambian con los gobiernos y a veces los viceministerios General y Técnico (menos veces este último), los directores técnicos de áreas clave suelen acumular periodos estables que superan los 5 o 7 años de permanencia institucional.

Si bien es normal que los funcionarios hagan carrera y escalen desde subdirecciones menores antes de asumir alguna Dirección General, pues el conocimiento acumulado gracias a la continuidad de los equipos técnico blinda la institución de los cambios políticos. Sin embargo esta vez los nuevos funcionario llegaron arrasando a descabezar funcionarios sin consideración alguna.

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