- La familia Holguín dueña del Grupo Mayagüez logró recursos frescos con la venta de valioso ingenio en Nicaragua

La nueva CEO Pilar Rodríguez se estrenó con un negocio de US $ 13.5 millones que venía cocinándose bajo el anterior presidente Mauricio Iragorri

La ejecutiva Pilar Rodríguez Caicedo renunció a la presidencia de Gases de occidente, filial de Promigas de Luis Carlos Sarmiento Angulo para tomar las riendas del Grupo Mayagüez que tiene entre sus principales activos el Ingenio Mayagüez, de propiedad de las familias herederas de sus fundadores Nicanor Hurtado Holguín y Ana Julia Holguín de Hurtado.

Recién aterrizada en el mes de julio le tocó el negocio iniciado por su antecesor Mauricio Iragorri, presidente, pero también socio de Mayagüez, la venta de su participación en Casur Sugar Holdings S.A en Nicaragua, conocido como Ingenio Benjamín Zeledón y que había adquirido hace doce años.

La transacción alcanzó un valor de US$13,5 millones por su participación con lo cual la compañía cede también su participación en las sociedades nicaragüenses Compañía Azucarera del Sur C.A. y Empresa Generadora de Energía C.A.

Un ingenio centroamericano con mucha historia

El pago de los US$13,5 millones se realizará en un plazo de tres años. De acuerdo con el Ingenio Mayagüez, este monto fue negociado y establecido con base en las valoraciones contables de las sociedades nicaragüenses.

Mayagüez había adquirido a finales de 2014 el 60 % de las acciones de Casur Sugar Holdings, propietaria del Ingenio Benjamín Zeledón en Nicaragua. En aquel momento, la operación tuvo un valor estimado de 100 millones de dólares.

El nombre del ingenio, Benjamín Zeledón fue en honor al abogado y presidente nicaragüense de 1912, inició sus operaciones en 1940 en el municipio de Potosí, departamento de Rivas. La empresa se dedica a la producción de azúcar, melaza y energía renovable. Actualmente, forma parte del grupo de cuatro ingenios principales que operan con altos niveles de tecnificación y sostenibilidad en Nicaragua, siendo la mayor fuente de empleo en la zona sur del país.

Para el año 2025, Casur tuvo unos indicadores de producción de 622.455 toneladas de caña molida, 9.580,86 hectáreas de área cosechada (cerca de 7.800 de cultivos propios y el resto de otros productores), 1.233.425 sacos de azúcar de 50 kg y 101.434,3 MW de energía generada. Su producción abastece tanto al mercado local como a la exportación hacia destinos como Perú, la Unión Europea, Reino Unido, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos.

El ingenio Mayagüez no es de lo mas antiguos del Valle del Cauca

Los fundadores Nicanor Hurtado Holguín y Ana Julia Holguín de Hurtado transformaron en 1937 un trapiche panelero tradicional en un complejo industrial azucarero en Candelaria, Valle del Cauca.

Durante la década de 1960, la contratación de ingenieros puertorriqueños y la importación de maquinaria moderna consolidaron su paso hacia la gran industria agroindustrial. En la actualidad, además de procesar caña de azúcar, la empresa produce bioetanol, energía eléctrica limpia a partir del bagazo y bioabonos derivados de la vinaza y la cachaza.

Como organización Corporativa, el Grupo Mayagüez agrupa además el Ingenio San Carlos en Tulua, adquirido a los herederos de Carlos Sarmiento Lora y doña Maria Cristina Palau,y el Ingenio Central Tumaco en el Valle del Cauca, ambos adquiridos en 2014 junto con Casur en Nicaragua, ingenio que acaba de vender.

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