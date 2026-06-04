- Antioquia pone presidente

Aunque a muchos no les guste, Antioquia decidió el ganador de la primera vuelta presidencial. Si se repasan las cifras vemos que sin el territorio paisa Cepeda habría sacado en su totalidad en el país, 8.882 .000 votos y De la Espriella apenas alcanzaría 8.638.000. En cambio si se le suman al balance final los votos de uno y otro en el país antioqueño, Abelardito obtuvo finalmente 10.361.000 y el candidato de Petro se quedó en segundo lugar con 9.668.000. Son cifras inobjetables hasta para el delirante presidente Petro y replantea la magnitud del peso que el territorio de los frijoles y las arepas tiene a la hora de escoger presidente.

La federalización del país no es cuento nuevo

Y pienso que podría tener una mucho mayor si en el inmediato futuro por parte de cualquiera de los dos aspirantes que resulte ganador se abre de nuevo la idea de apoyar la federalización del país. No es cuento nuevo. Hace unos días y a raíz de la publicación de mi novela antioqueña El papagayo tocaba violin, un acucioso historiador paisa, alcalde que fue de Guadalupe, me hizo llegar una fotocopia de la Resolución # 13 del Concejo Municipal de Carolina (sin el tal príncipe que le endilgaron después en donde a nombre de todos sus habitantes se declara a Carolina partidaria de la federalización que entonces se pujaba en tierras antioqueñas.

No conocí el documento cuando estuve rastreando a mis ancestros entre las breñas del Porce pero como el tinterillo de Amalfi que retrato en mi novela dizque se parece a un hermano de mi padre que hizo historia en el cañón y en sus pueblos y es él, Ángel Pablo Álvarez Restrepo, quien firma el 16 de diciembre de 1940 como presidente del Concejo Municipal la mentada resolución, mi novela vuelve y asoma mi prosa a los vericuetos de la historia, haciéndome desear que para esos ojalá no lejanos días tenga aún ojos y pueda ver crecer la idea de federalización en esta patria mía y a Antioquia pujando de nuevo por ella.

Del mimo autor: Respetemos el resultado

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