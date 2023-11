Aunque no lo crea, esta es la raza de perro más torpe

Una investigación de la Universidad de Helsinki en Finlandia determinó que los Labradores Retriever no son tan inteligentes como parecen

Mucho se dice de cual es la raza de perro más linda, la más inteligente, la más obediente, entre otras cualidades y todos hablan de sus caninos pues según ellos su raza es la que posee estas características. Pero más allá de eso, investigadores de la Universidad de Helsinki en Finlandia, realizaron un test de inteligencia a más de 1.000 perros de 13 razas distintas, catalogado como el estudio de laboratorio sobre inteligencia canina jamás realizado y esta es la raza de perro más torpe según sus conclusiones.

Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports. El estudio fue realizado entre marzo de 2016 y febrero de 2022, sometiendo a caninos de uno a ocho años a una serie de pruebas smartDOG, desarrolladas por Katriina Tiira, la autora del estudio. Allí se median cosas como nivel de actividad, el comportamiento exploratorio, el control de impulsos, la capacidad de resolución de problemas, el razonamiento lógico y la memoria a corto plazo.

Esta evaluación se hizo a trece razas, todas de tamaño mediano a grande, con al menos 40 ejemplares cada una. En todas estas categorías, la raza Border Collie obtuvo la calificación más alta, es decir, son la casta de perros más listos.

Por otro lado y para sorpresa de muchos, los Labradores Retriever que son considerados inteligentes e incluso, usados en las fuerzas armadas de algunos países, obtuvieron las peores puntuaciones de todas las razas en capacidad de resolución de problemas y control de impulsos. Es decir, serían los más torpes, no obstante, dan la esperanza de que pueda ser por la vida y adiestramiento de los perros estudiados y no por su raza: “Existe la posibilidad de que las diferencias observadas en nuestro estudio no se basen en diferencias genéticas entre razas, sino más bien en la variación de las experiencias vitales o el adiestramiento”.

