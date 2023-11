El día que Miguel Varoni acabó su matrimonio con Patricia Ércole por una infidelidad

.Publicidad.

Miguel Varoni es uno de los actores más queridos en Colombia. Su fama sobre los años 90 y el inicio de los 2000 era grande. Su papel como Pedro el escamoso le permitió al colombo argentino obtener un gran reconocimiento en Colombia. Su posición era envidiable en este mundo del entretenimiento. Además, era un personaje muy deseado y codiciado por las mujeres. Y hoy en día no le va nada mal, pues luce muy feliz al lado de Catherine Siachoque. Sin embargo, el hombre estuvo casado con otra actriz. Aún así, el matrimonio de Miguel Vaorni y Patricia Ércole no fructificó y las polémicas y demás acabaron con el romance.

La infidelidad que acabó con el matrimonio de Miguel Varoni y Patricia Ércole

El punto cumbre de la relación fue en el año 1991, en ese entonces la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación. Entonces, ambos actores decidieron casarse. Su unión fue una de esas bombas mediáticas que ningún medio de comunicación podía perderse. Todas las portadas de la revista hablaban sobre este romance. Eran la pareja del momento y todos en el país lo sabían. Pero como muchas de las relaciones entre famosos de ese entonces, el matrimonio de Miguel Varoni y Patricia Ércole acabó. Entonces muchos se empezaron a cuestionar y preguntar qué fue lo que ocurrió entre la pareja que todos envidiaban.

..Publicidad..

|Le puede interesar Rochi Stevenson, la presentadora de Caracol que a punta de fe supo ganársela a la depresión

...Publicidad...

Entonces se supo la verdad y no es que el amor se haya acabado, o bueno, no para ambas partes. El actor Miguel Varoni le fue infiel a su esposa y por eso su relación terminó. Todo habría ocurrido durante las grabaciones de la novela La Potra Zaina. En la producción el reconocido Pedro Coral le habría puesto los cachos con Aura Cristina Geithner. Y fue así como, tras dos años de relación, este matrimonio soñado llegó a su final. Eso sí, Patricia Ércole guardó silencio, la mujer sabía que ella no era la que debía salir ante los medios a dar explicaciones. En entrevista para Claro Oscuro de El Espectador la mujer comentó "No tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros".

....Publicidad....

A pesar de este hecho, la reconocida figura no pierde la fe en encontrar un amor, "un partner" como dice ella. Y es que, sucesos como el del matrimonio de Miguel Varoni y Patricia Ércole no son tan sencillos de manejar. Sin embargo, ella siempre se comportó como una dama, sin salir a hablar mal de nadie y lejos de las polémicas.

Vea también: