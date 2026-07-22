- Asociaciones de exalumnos y oficinas de carrera

Todos los que adoramos y agradecemos los milagros que logra la educación repetimos sin cesar que es un proceso que no termina y no debe terminar nunca. Para lograrlo, una de las vías que está por desarrollarse, por el Gobierno, su Ministerio de Educación y todas las instituciones, es la cohesión de los grupos de exalumnos, para hacer de ellos una comunidad viva.

Propongo institucionalizar las asociaciones de exalumnos y las oficinas de carrera para todas las facultades del país.

No solo para mi Universidad, el Externado de Colombia, sino para todos los centros de educación superior de Colombia, debe darse relevancia a los programas y propuestas para los exalumnos. Esos esfuerzos deben cimentarse sobre los que ya existen, fortaleciendo las asociaciones en favor de todos nuestros profesionales, para potenciar la cultura del saber, los principios gremiales y profesionales y el desarrollo de todas y cada una de las profesiones.

Para fortalecer la cohesión de los grupos de egresados, como hermandades tendientes a conservar y promover sus filosofías de libre pensamiento y pluralismo, se debe fomentar la existencia de vínculos entre los egresados y los estudiantes de los últimos semestres, para que esas relaciones comiencen tempranamente.

En esa dirección, bien haría el Ministerio de Educación en promover que en todas las facultades exista una Oficina de Desarrollo de Carrera, en la que los estudiantes sean un foco, pero cuyo acompañamiento se mantenga durante toda la vida profesional.

Una manera de lograrlo es creando un modelo que las facultades puedan copiar o mejorar. Esa Oficina, entonces, en lo que hace a los egresados, operaría, entre muchas otras funciones, de manera permanente como un centro de información respecto de todas las ofertas públicas de prácticas y empleos que puedan ser de interés para ellos. Sería una manera genial de multiplicar la eficiencia de los servicios que se prestan en ese sentido, tanto a nivel nacional como en una multiplicidad de municipios.

En esa Oficina, para los egresados, se podría prestar asistencia, entre otras cosas, para la elaboración de hojas de vida, la preparación de entrevistas laborales y el cumplimiento de requisitos para empleos oficiales. Sería un puente más entre demandantes y oferentes de servicios en todo el territorio nacional. También se podrían realizar ruedas de empleo, de carácter general y focalizadas según la demanda.

Como creemos que la educación debe durar para siempre, esa oficina para los egresados en cada facultad debería contar, en alianza con el Icetex y los organismos multilaterales, con un sistema de información sobre becas y oportunidades de estudio en Colombia y el exterior, así como sobre participación en foros y seminarios, en condiciones favorables.

Es clave que, a través de la organización de egresados, los profesionales de Colombia siempre tengan acceso a todas nuestras bibliotecas, con la asistencia de bibliotecólogos especializados; que puedan acceder a apoyo para trabajos e investigaciones a nivel nacional e internacional y al préstamo de material bibliográfico, tanto electrónico como físico.

Los lazos que unen a quienes compartieron años de educación son indelebles y preciosos. Así, a todo lo serio y profesional, sumaremos una red de solidaridad poderosa para los momentos de dificultad, sean estos individuales o colectivos.

Para lograrlo, las oportunidades están. Las raíces de lo que ya existe son sólidas. La dirección de un nuevo Ministerio, con cuatro años para cimentar la iniciativa, es un momento más que propicio.

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