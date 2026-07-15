- Planeación responsable y planes nacionales sectoriales

La transformación de la ruralidad colombiana depende de cumplir los planes que ya están diseñados

Para eliminar las brechas que separan a los colombianos que viven en las ciudades de quienes habitan la ruralidad, debemos reconocer la planeación que ya existe y mantenernos, por lo menos durante veinte años, fieles a esas directrices. Ese cambio es gigantesco y no se logrará en un solo período.

Para lograr esa planeación se necesitó mucha visión, dedicación, coordinación y empeño. Al finalizar la administración del presidente Duque, logramos para Colombia los 16 Planes Nacionales Sectoriales. Ahora es momento de construir sobre lo construido.

En el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional, trabajado por Ángela Orozco, se establecen los lineamientos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte, que permita el desarrollo y la integración regional, en el marco de políticas ambientales sostenibles.

Iniciado por María Fernanda Suárez y continuado por Diego Mesa, el Plan Nacional de Electrificación Rural establece los lineamientos para la universalización de la energía eléctrica.

Con la implementación del Plan Nacional de Conectividad Rural se llevará internet a las cabeceras municipales y se ampliarán las condiciones de acceso público al servicio de conectividad.

El Plan Progresivo de Protección Social de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales fortalece el sistema de protección y seguridad social, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres. Igualmente, promueve los principios y derechos en el trabajo para superar la pobreza y la desigualdad de la población rural.

Debemos lograr un campo de propietarios. El Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural busca consolidar diferentes formas asociativas de trabajo entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad, la cooperación, la autonomía económica y la capacidad organizativa, especialmente de las mujeres.

El Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC) promueve las cadenas de valor locales, regionales y nacionales mediante el aprovechamiento de esquemas alternativos de comercialización y la reducción de las asimetrías de información.

Complementariamente, el Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC) busca aumentar los ingresos mediante el fortalecimiento del emprendimiento, la asociatividad, el financiamiento y la gestión del riesgo como mecanismos de inclusión productiva en la ruralidad.

A través del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina y Comunitaria se incrementará la productividad y el desarrollo en las zonas con agricultura campesina, familiar y comunitaria, garantizando la provisión de infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones.

Jonathan Malagón lideró el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el cual se implementarán, además, las reformas normativas e institucionales y la definición, desarrollo e implementación de herramientas que permitirán asegurar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, así como su gestión sostenible, a través de soluciones tecnológicas apropiadas. Y, con su mismo liderazgo y mística, el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural busca promover condiciones de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir los índices de pobreza y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible.

El Plan Nacional de Salud Rural busca asegurar cobertura, acceso, oportunidad y calidad en la atención en salud, con un enfoque territorial, étnico y de género.

María Victoria Angulo se ocupó del Plan Especial de Educación Rural, orientado a la atención integral de la primera infancia y a garantizar que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos recorran trayectorias educativas con calidad y pertinencia, bajo una perspectiva de integralidad.

El Sistema para la Garantía del Derecho Progresivo a la Alimentación busca garantizar ese derecho mediante el desarrollo de acciones intersectoriales, coordinadas y articuladas.

Nuestros ministros de Agricultura; Myriam, desde la Agencia Nacional de Tierras; Alejandra Botero y Pedro Nel Ospina, desde la Consejería para la Estabilización; Rubén Silva, desde la Superintendencia de Notariado y Registro; y Olga Lucía López, desde el IGAC, hicieron posible el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, para regularizar y proteger los derechos de propiedad de sus legítimos dueños y poseedores, avanzando en la formalización progresiva de todos los predios.

En el Plan Nacional de Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación se fortalecen las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria en beneficio de sus proyectos productivos, así como para estimular procesos de innovación tecnológica.

No es menos relevante el Plan de Zonificación Ambiental, con el cual se delimita la frontera agrícola y se actualiza y, de ser necesario, amplía el inventario de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional y materializando nuestra visión de proteger produciendo y producir protegiendo.

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