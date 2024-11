Así será el regreso de V For Volume, la banda recordada por una vocalista que cambió el rock bogotano

.Publicidad.

Aunque V For Volume ha estado activa en los últimos años, fue entre 2023 y 2024 que más se hicieron sentir en la escena del rock colombiano. El año pasado presentaron sencillos como "Cisne" y "Acelerador", que están incluidos en su último álbum Plan de Fuga, publicado hace algunos meses y vienen de hacer una gira de diez fechas por México.

En épocas en que el rock colombiano podía ser mainstream, es decir sonar en muchas radios sin ser opacado por los sonidos urbanos, V For Volume era una de las agrupaciones más famosas de la escena nacional.

..Publicidad..

Los motivos eran varios: la puesta en escena de su cantante María José Camargo estaba llena de energía, la producción de su hermano Mateo hacía que sus discos, en particular su debut Providence, de 2010 sonaran impecables y trabajaron duro para llamar la atención de radios de la época como Radionica o Radioacktiva, quienes constantemente pasaban sus canciones.

...Publicidad...

| Lea más: Diamante Eléctrico reavivó pelea con Sayco y lo dejó en evidencia; "me entutelaron cuando era socio"

....Publicidad....

Además, el hecho de que existieran pocas bandas emergentes de peso y con cantante femenina en el rock bogotano de la época, no por una cuestión de talento sino de impacto (vale la pena recordar a Monojet o Flora Caníbal), también fue clave para que V For Volume se destacara.

En esa época una de las críticas más frecuentes que se hacía a ese tipo de agrupaciones como V For Volume o The Hall Effect venía de quienes creían (o creíamos) que era importante hacer canciones en su propio idioma. En 2012, la agrupación lanzó un EP llamado Un Manuel sin Instrucciones, donde no sólo demostraban que canciones como la que daba nombre al disco (originalmente llamada "Handbook") ganaban potencia al ser cantadas en español, sino que también podían crear otros grandes éxitos como "Plástico y Fármacos".

A lo largo de su trayectoria, V For Volume ha tenido multitudinarias presentaciones en espacios como Rock Al Parque, Estéreo Picnic, Quito Fest y el festival mexicano Vive Latino.

Pero María José Camargo no sólo ha estado enfrente de V For Volume, sino de su proyecto personal que ha llamado María De Los Muertos, con el que en 2020 presentó las canciones "Dónde soy la tristeza, la alegría es una hazaña" y "Nadie sabe que voy a morir".

V For Volume se presentará en la Sala Terracota, ubicada en la carrera 14 # 87-71 de Bogotá. Las entradas se consiguen a $30.000 en preventa y pueden comprarse a través del siguiente enlace. Allí presentarán su esperado tercer álbum, el primero desde Gravity de 2016.