La tecnología se ha convertido en una parte crucial de nuestro día a día. Está presente en tareas tan sencillas como aprender una receta y en procesos industriales tan complejos como la fabricación de un vehículo. Ahora también será protagonista del mayor evento futbolístico del planeta, una cita que no solo trae nuevas selecciones y más partidos, sino también una revolución tecnológica que podría influir en jugadas, goles y decisiones arbitrales. Habrá polémicas, como siempre ocurre en el fútbol, pero también herramientas pensadas para reducir las injusticias dentro del campo.

Las novedades tecnológicas que tendrá la gran cita del fútbol

La tecnología que hoy encontramos en vehículos de última generación estará presente en los 104 partidos que se disputarán durante el torneo. Una de las grandes protagonistas será la inteligencia artificial, que se convertirá en una aliada clave para el análisis táctico, el seguimiento de jugadores y el procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Pero las innovaciones no se limitan al uso de la IA. El propio terreno de juego contará con herramientas que llevarán el control de cada acción a otro nivel. Uno de los grandes protagonistas será el balón. La "pecosa" incorporará sensores capaces de generar miles de datos durante el encuentro y enviar información hasta 500 veces por segundo. Esta tecnología servirá como apoyo para los árbitros y los sistemas de revisión de jugadas.

El BYD Seagull se ha convertido en uno de los carros eléctricos más baratos y completos que hoy se venden en Colombia.

Algo similar ocurre en modelos como el BYD Seagull, que utiliza sensores para monitorear diferentes parámetros del vehículo y optimizar tanto la seguridad como la experiencia de conducción. En ambos casos, los sensores funcionan como ojos invisibles que permiten tomar decisiones más precisas, ya sea en una cancha de fútbol o en una vía urbana.

A esto se suma el papel de los datos. La información recopilada dejará de ser una simple estadística para convertirse en una herramienta estratégica. Las selecciones podrán acceder a análisis más detallados de rendimiento, mientras que las transmisiones ofrecerán métricas en tiempo real para enriquecer la experiencia de los aficionados.

Otro de los avances que promete transformar el juego será la evolución del sistema de fuera de juego semiautomático. Cada estadio contará con 16 cámaras especializadas que rastrearán la posición de los jugadores y del balón hasta 50 veces por segundo. Gracias a este sistema, se podrán generar alertas automáticas para los árbitros cuando se detecte una posible posición adelantada.

La comparación con el BYD Seagull vuelve a aparecer. El vehículo incorpora un sistema de visión panorámica apoyado en múltiples cámaras que supervisan constantemente el entorno del conductor. La lógica es similar: tener más información y una visión más completa para reducir errores y aumentar la seguridad.

El interiror de este vehículo incorpora diversas tecnologías, como la oportunidad de ver el entorno gracas a su sistema de visión 360° que cuenta con hasta cuatro cámaras.

La gran fiesta del fútbol llegará acompañada de innovaciones que hace apenas unos años parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Muchas de estas tecnologías ya forman parte de vehículos modernos que circulan por las calles y ahora también estarán presentes en los estadios. La inteligencia artificial, los sensores, las cámaras y el análisis de datos prometen cambiar la forma en que se juega, se arbitra y se vive el fútbol, llevando este deporte a una nueva dimensión.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de BYD, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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