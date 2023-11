Así quedaron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tras la primera fecha

.Publicidad.

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ya iniciaron y dejaron gratas sorpresas tanto en el grupo A como en el grupo B. En la primera jornada, Atlético Nacional recibió a Millonarios en el Atanasio y perdió, mientras que Medellín le sacó tres puntos importantísimos al América en condición de visitante. Todo lo contrario pasó en la segunda jornada, donde Deportivo Cali dejó escapar la victoria en el último minuto frente a Águilas Doradas, mientras que Deportes Tolima se hizo fuerte de local y goleó a Junior de Barranquilla, en lo que fue una sorpresa.

Resultados y posiciones de la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

Grupo A

Deportivo Cali 1 - 1 Águilas Doradas

Tolima 3 - 1 Junior

Posición PJ Dif. Pts. 1. Tolima 1 +2 3 2. Deportivo Cali 1 0 1 3. Águilas Doradas 1 0 1 4. Junior 1 -2 0

Grupo B

Nacional 0 - 1 Millonarios

América de Cali 1 - 2 Medellín

Posición PJ Dif. Pts. 1. Ind. Medellín 1 +1 3 2. Millonarios 1 +1 3 3. América de Cali 1 -1 0 4. Nacional 1 -1 0

Próximos partidos de Liga BetPlay

La partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay iniciarán este 18 de noviembre con los encuentros de Águilas Doradas vs Tolima (5:00 pm) y Junior vs Deportivo Cali (7:30 pm); y finalizarán el 19 de noviembre con los compromisos de Millonarios vs América de Cali (5:00 pm) y el clásico paisa Medellín vs Nacional (7:30 pm).