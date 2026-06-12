Así puede vivir la gran fiesta del fútbol en Colombia como si hubiera viajado a Estados Unidos, México o Canadá

Mientras más de 91.000 colombianos viajarían a Norteamérica, millones de aficionados buscan vivir la fiesta del fútbol sin salir del país

La temporada futbolera de 2026 ya está en marcha y promete cifras históricas de asistencia y audiencia. El certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá comenzó el pasado 11 de junio con el triunfo de México por 2-0 frente a Sudáfrica y se perfila como uno de los eventos deportivos más grandes realizados hasta ahora.

La competencia reunirá por primera vez a 48 selecciones nacionales y contará con 104 encuentros a lo largo de varias semanas. Además, ya se han comercializado más de seis millones de entradas para los partidos programados en las 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

Las expectativas también son altas en materia de asistencia. El récord histórico de 3,5 millones de espectadores que acudieron a los estadios durante la edición de 1994 podría ser superado gracias al aumento de partidos y a la capacidad de los escenarios seleccionados. Entre ellos destacan el Estadio Ciudad de México, con capacidad para más de 80.800 personas, así como los escenarios de Nueva York-Nueva Jersey, Dallas y Los Ángeles.

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Turismo y fútbol: opciones para seguir el torneo de selecciones desde Colombia

Aunque miles de colombianos decidieron viajar para acompañar a sus equipos favoritos, otros aficionados buscan alternativas dentro del país para vivir el ambiente de la competencia sin salir del territorio nacional.

En respuesta a esa demanda, algunos complejos hoteleros y destinos vacacionales como On Vacation han habilitado espacios especiales para la transmisión de los encuentros. En el caso de esta compañía, la propuesta incluye pantallas gigantes instaladas en playas, piscinas y zonas sociales, con el objetivo de ofrecer una experiencia colectiva para quienes desean seguir cada jornada rodeados de otros aficionados.

Destinos como Girardot, San Andrés, Santa Marta, Amazonas y La Guajira forman parte de esta oferta turística que combina descanso y entretenimiento durante las semanas del torneo.

¿Cuántos colombiano saldrán del país para vivir la fiesta del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá?

La expectativa alrededor de la competencia también se refleja en la movilidad aérea. Las proyecciones oficiales indican que más de 91.000 movimientos migratorios adicionales se registrarán desde Colombia hacia los países anfitriones. Estados Unidos concentraría aproximadamente 63.000 de esos desplazamientos, mientras que México sumaría cerca de 22.000 y Canadá alrededor de 6.000.

Asimismo, las autoridades prevén más de 2,48 millones de movimientos migratorios durante junio y julio, entre ingresos y salidas internacionales. El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, seguirá siendo el principal punto de conexión para los viajeros, concentrando más de la mitad del flujo internacional del país.

De esta manera, tanto quienes emprendieron viaje hacia Norteamérica como quienes permanecen en Colombia encuentran diferentes formas de sumarse a una celebración deportiva que, por sus dimensiones, ya marca un hito en la historia del fútbol internacional.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de On Vacation, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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