- Así puede llegar a la escondida cascada de aguas cristalinas en el Valle del Cauca, un paraíso en la tierra

Este destino del Valle del Cauca ofrece caminatas, bosque de niebla y una cascada perfecta para el ecoturismo

Ríos, cascadas, miradores y paisajes naturales son apenas algunos de los atractivos que ofrece una Colombia que pocos se atreven a descubrir, pero que cada vez gana más fuerza entre los viajeros. Cada territorio del país guarda características únicas que se han convertido en una poderosa fuente de turismo, especialmente para quienes buscan destinos alejados del ruido de las grandes ciudades. Uno de esos lugares se encuentra en el suroccidente del país. Se trata de una hermosa y escondida cascada de aguas cristalinas en el departamento del Valle del Cauca, un sitio que poco a poco empieza a llamar la atención de los visitantes y que se ha convertido en un verdadero paraíso natural.

Aquí le contamos de qué lugar se trata y cómo puede llegar hasta este rincón casi secreto.

Esta es la escondida cascada de aguas cristalinas en el Valle del Cauca

A unas tres horas de Cali se encuentra el municipio de El Dovio, un nombre curioso y llamativo que sirve como punto de partida para emprender la aventura hacia este destino natural. Aunque el recorrido desde la capital del departamento puede superar los 160 kilómetros, el viaje permite conocer uno de los municipios más jóvenes del Valle del Cauca, un territorio rodeado de montañas y con una riqueza natural impresionante.

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Quienes llegan hasta El Dovio pueden comenzar su recorrido en la plaza principal del municipio, donde se encuentran pequeñas tiendas, restaurantes y espacios que permiten conocer un poco más de la vida cotidiana de sus habitantes. Sin embargo, el verdadero atractivo está a pocos kilómetros de allí.

El Salto. Foto: pawaratravels

Entre los planes imperdibles se encuentra la visita a una cascada de aguas cristalinas conocida como El Salto, un espectáculo natural que se esconde entre la vegetación y que se ha convertido en uno de los tesoros mejor guardados del municipio. Llegar hasta este lugar requiere una caminata entre senderos naturales, pero el esfuerzo vale la pena cuando finalmente aparece la caída de agua rodeada de naturaleza.

El lugar ofrece un escenario perfecto para disfrutar de un baño refrescante en medio de un entorno prácticamente intacto. Se trata de un plan ideal para los amantes del ecoturismo, las caminatas y la desconexión del ritmo acelerado de la ciudad.

Además, quienes visitan El Dovio también pueden explorar otros atractivos naturales de la zona, como la imponente Serranía de los Paraguas. Allí es posible recorrer senderos que atraviesan bosques de niebla, ecosistemas llenos de biodiversidad en los que habitan numerosas especies de flora y fauna características del Valle del Cauca.

El plan puede terminar con un recorrido tranquilo por las calles del municipio, disfrutando de un buen café y de la gastronomía local. En definitiva, es un destino perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes que todavía conservan ese encanto poco explorado de algunos rincones de Colombia.

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