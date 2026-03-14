- El centro cultural y social de 10 pisos que Galán levantará junto al cable de San Cristóbal

Con inversión de más de $80 mil millones, el proyecto acompaña la construcción del Trasmi cable que se está levantando en el sur de Bogotá

Con una inversión que supera los 80 mil millones de pesos, la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), hoy encabezada por Carlos Felipe Reyes, adelanta la construcción de una edificación multifuncional de 10 pisos de servicios complementarios para el cable aéreo de San Cristóbal, ubicado en el barrio la Gloria, en la carrera 10 este con calle 43 A sur.

El objetivo de esta construcción, dedicada al equipamiento de servicios multifuncionales del cuidado, es revitalizar y transformar los sectores cercanos a las estaciones del cable San Cristóbal, que conectará la estación Altamira con el portal 20 de Julio.

La construcción no solo renovará la infraestructura del sector, sino que aportará un enorme componente social. Allí confluirán varias entidades del Distrito que prestarán sus servicios a la comunidad de forma gratuita como la Secretaría de Integración Social, IDARTES y la Secretaría de Cultura, entre otras que llegarán con capacitación, formación artística, cultural, comercial, científica y recreación.

Espacios para la creación artística

En la moderna infraestructura tendrán espacio la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quien liderará y contará con un espacio para la formación artística, así como salones complementarios para la ejecución de programas de formación por parte del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). También estará presente la Secretaría de Integración Social con los programas de los Centros Crecer y Centros Días, al igual que la Secretaria de Desarrollo Económico con todos sus programas de capacitación y formación, entre los que están empleo y fortalecimiento empresarial, Emprendópolis; Bogotá productiva local, para micronegocios; y Lidertesas, para mujeres.

En esta edificación también habrá 1.500 metros cuadrados dedicados a establecimientos comerciales y prestación de servicios para la comunidad, como restaurantes, comedores comunitarios, gimnasio y salas de exposiciones.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social de Bogotá atenderá niños de 0 a 5 años de edad, adolescentes y jóvenes hasta los 18 años de edad en condición de discapacidad. Para eso, los espacios contarán con lactario, cambiadores de pañales, ludoteca, zonas para la recreación y atención al adulto mayor. Se reporta que la comunidad no tendrá que pagar un solo peso para acceder a estos servicios.

Una vez esté en funcionamiento se verán beneficiadas más de 125 mil personas de la localidad de San Cristóbal que habitan en los barrios La Gloria, La Victoria, Los Libertadores, La belleza, La península, El paraíso y La sierra. Se espera que con la creación de senderos y corredores verdes se reactivarán la economía y el turismo ambiental y cultural en el sector.

Para la construcción de esta infraestructura se hizo necesario comprar 14 viviendas que existían en la zona, proceso del que se encargó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al llegar a un acuerdo con los propietarios para que vendieran los terrenos en beneficio de la comunidad del barrio La Gloria.

En estos momentos, la empresa constructora ya terminó la etapa de cimentación, consistente en la instalación de 117 pilotes, más la base estructural de la edificación y ahora continúan con la etapa de excavación para la conformación de dos sótanos, la armada de los muros de contención y finalmente la construcción de la obra general. Los estudios y diseños de la obra fueron realizados por el Consorcio PYD Proyectos & Diseños S.A.S. y el Equipo Mazzanti, mientras que la interventoría está a cargo del Consorcio Gutiérrez Díaz y Cía S.A. Se tiene previsto que las obras sean entregadas durante los primeros meses de 2027.

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