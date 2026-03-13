El precio de la vivienda nueva en Colombia subió 9,17 % en 2025 y las ciudades intermedias encabezan el aumento del precio de la vivienda nueva en el país

El precio de la vivienda nueva en Colombia continúa registrando incrementos. Según el Índice de Precios de la Vivienda Nueva publicado por el DANE, el valor de estos inmuebles en el país aumentó 9,17 % durante 2025, una cifra superior a la reportada en 2024.

El informe también reveló cambios en el mapa inmobiliario del país. Las ciudades intermedias desplazaron a las grandes capitales en el ritmo de crecimiento de los precios, lo que modificó el ranking tradicional de los lugares donde comprar vivienda nueva resulta más costoso.

Ranking de las ciudades donde más subió el precio de la vivienda nueva en Colombia

De acuerdo con el DANE, Armenia encabezó el listado nacional con un aumento de 15,73 % en el valor de la vivienda nueva. La capital del Quindío se ubicó como la ciudad con mayor incremento en el país durante el último año.

En segundo lugar, apareció Cali. La capital del Valle del Cauca registró una variación anual de 14,10 %, consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios con mayor incremento en el precio de los proyectos nuevos.

El tercer puesto fue para Pereira. La capital de Risaralda alcanzó un crecimiento de 12,53 % en el precio de la vivienda, manteniendo al Eje Cafetero como una de las regiones con mayores valorizaciones del país.

Detrás de estas ciudades se ubicó Pasto, que registró una variación de 12,34 % en el valor de los inmuebles nuevos durante el mismo periodo.

¿Cómo le fue a Bogotá y Medellín?

El informe también destacó el comportamiento del mercado inmobiliario en los municipios cercanos a Bogotá. Las ciudades de Cundinamarca (sin incluir la capital) presentaron un incremento de 9,33 % en el índice de precios, impulsado por el crecimiento de proyectos en municipios como Cajicá, Chía, Mosquera, Madrid y Zipaquirá.

En contraste, las grandes capitales registraron variaciones más moderadas. Bogotá tuvo un aumento de 9,11 %, prácticamente alineado con el promedio nacional, mientras que Barranquilla reportó una variación de 9,22 %.

Medellín, por su parte, quedó por debajo del promedio del país. La capital de Antioquia registró un crecimiento de 8,77 % en el precio de la vivienda nueva, menor al promedio nacional del indicador.

En el otro extremo del ranking se ubicaron ciudades donde el aumento fue más bajo. Popayán registró una variación de 1,94 %, mientras que Villavicencio y el área metropolitana de Cúcuta presentaron incrementos de 4,48 % y 4,68 % respectivamente.

Cabe recordar que, un año antes, Cúcuta había liderado el ranking nacional con un incremento de 24,6 %.Le puede interesar: Con casi 50 mil viviendas empezadas en 2025, Bogotá repunta en la construcción VIS y VIP

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