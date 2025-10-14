Un par de abuelos que trabajaban con la familia Bahía Rendón como mayordomos fueron, al parecer, acusados de haber robado a los Bahia Rendón en su finca en Rionegro

Luis Alberto Rendón, hombre de 62 años y padre de Greeicy Rendón, siempre soñó con ser cantante. Durante años canalizó ese anhelo a través de su hija, quien desde niña mostró talento con la guitarra. En 2021 decidió cumplir su propio sueño y se lanzó al mundo de la música, alcanzando notoriedad pública sin imaginar que el destino le cobraría factura.

Conocido artísticamente como El Cachorro, Rendón se ha visto envuelto en un caso de presunto secuestro y tortura ocurrido en 2023 en el departamento de Antioquia. Las víctimas, dos trabajadores encargados del mantenimiento de la casa de Greeicy, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que, por orden del cantante, fueron sometidos a maltratos físicos y psicológicos luego de un hurto en la vivienda.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y el pecho. Empecé a perder el conocimiento porque estaba ya débil de tanta sangre perdida y de los golpes. Me insistía uno de los hombres de seguridad que dónde estaba la caja fuerte, me metía el cañón de la pistola en la boca y me decía que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, relató una de las víctimas al medio La Chiva de Urabá.

El hecho se habría originado tras la desaparición de una caja fuerte y varias joyas dentro de la propiedad, valorada en 1.700 millones de pesos. La casa estaba a cargo de los dos trabajadores mayores, mientras Greeicy Rendón y Mike Bahía se encontraban fuera del país por compromisos laborales. Luego del hurto, presuntamente Luis Alberto Rendón ordenó a su personal de seguridad retener a los mayordomos. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla de los empleados.

De acuerdo con los testimonios, los trabajadores fueron convocados a una supuesta reunión que derivó en golpes y amenazas. El objetivo era obtener una confesión sobre el robo mediante tortura. La violencia se detuvo solo gracias a los gritos que alertaron a un vigilante, quien avisó a las autoridades.

Ese mismo día, tres personas fueron capturadas en flagrancia. Tras la recopilación de pruebas y testimonios, la Fiscalía estableció la posible implicación directa de Rendón, quien fue acusado de secuestro y tortura agravada.

El proceso judicial avanzó este fin de semana. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento preventiva, pero el imputado no aceptó los cargos. El juez de control de garantías, tras legalizar la captura y considerar su estado de salud, determinó que la medida se cumpliría en su residencia. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 60 años de prisión.

Ni Greeicy Rendón ni Mike Bahía se han pronunciado públicamente sobre el caso. Por ahora, el artista que alguna vez soñó con alcanzar los escenarios más grandes deberá conformarse con estar en su casa, mientras la justicia decide el final de su historia.

