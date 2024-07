Así le ha ido a 'Betty, la fea: la historia continúa' en Prime Video; es la más vista en varios países

.Publicidad.

Desde hace algún tiempo, se anunció el regreso de la fea más famosa de todas, estamos hablando de Beatriz Pinzón. Hoy en día, es tendencia Betty, la fea: la historia continúa, la cual fue estrenada por Prime Video. Así es, esta nueva entrega fue estrenada en la plataforma de streaming de Amazon y ha tenido grandes resultados. Si bien es cierto que se esperaba que llegara al Canal RCN, por ahora solo puede ser vista por internet. Aún así, con esto ha sido suficiente para que ya muchos cataloguen esta nueva temporada como un éxito. Parece que ya ocupa el primer lugar en varios países.

Betty, la fea: la historia continúa, el gran éxito internacional

No ha pasado mucho desde que se estrenó en Prime Video Betty, la fea: la historia continúa y sus números han sido impresionantes. De hecho, ya en varios medios se habla del éxito que tiene la producción y no solo en Colombia. Con tan solo dos capítulos que se estrenaron de la serie, consiguió posicionarse como la serie más vista. Pero no lo hizo en uno o dos países, este logro lo consiguieron en 17 países. Esto también hizo que la serie colombiana, consiguiera posicionarse en el consolidado mundial del sistema de streaming. La producción se metió entre los primeros 10.

..Publicidad..

Elenco de protagonistas de Betty, la fea: la historia continúa

|Le puede interesar Esta sería la producción en la que estaría Carolina Gómez y Andrés Parra; tiene otros famosos actores

...Publicidad...

Sin duda alguna, esta famosa serie, no pierde vigencia y tampoco popularidad, pese al paso de los años. Hoy en día, Betty, la fea: la historia continúa, ha logrado popularizarse en países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú y más países de Latinoamérica. Pero así mismo, ha conseguido posicionarse muy bien en países como España, Rumania, Egipto, Estados Unidos y muchos más. El éxito que está consiguiendo esta temporada es impresionante y eso que aún falta mucho más por disfrutar de la serie. Además, hay que decirlo, traer de vuelta esta historia, es un gran reto, teniendo presente lo que consume la gente hoy en día.

....Publicidad....

#YoSoyBettyLaFea, la historia continúa, se mantiene como la producción Número 1 de @PrimeVideoLat en 17 países de latinoamérica y está en el top 10 mundial de contenidos en la plataforma, siendo el único de habla hispana. https://t.co/TPo8hpKHAs — Rating Colombia (@RatingColombia) July 24, 2024

Aún así, tanto Prime Video como el Canal RCN, dieron en el blanco y sus números son el respaldo de ello. Seguramente, con el paso de las semanas, seguiremos viendo como esa popularidad crece y sus vistas igual. Inclusive, esta nueva entrega, ha conseguido llegar a países como Argelia o Belice, entrando en el top 10 de las producciones más vistas, una auténtica locura.

Vea también: