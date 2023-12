Así inició De la abuela, la marca que compite con Maizena para hacer buñuelos y natilla

.Publicidad.

Diciembre en Colombia tiene un tinte muy especial. Además de los alumbrados, la gastronomía tiene un ligero cambio y se incluyen nuevos alimentos, únicos de estas fechas. Entre ellos, encontramos a los deliciosos buñuelos y una buena natilla. Este último plato, perfecto para cada Navidad, ha tenido grandes variaciones con el paso de los años. De su idea original, se han desplegado un sinfín de sabores. Además, en el mercado hay varias marcas que compiten por ser la favorita de los colombianos. Entre ellas, nos encontramos a De la Abuela, producto que ha logrado posicionarse de manera única en el país.

La historia de De la Abuela, una marca de la Organización Cárdenas S. A. S.

No es Navidad si en los hogares de los colombianos no hay un plato de natilla fresca o buñuelos recién hechos. Esto se ha convertido en una tradición infaltable para cada diciembre en Colombia. Desde noviembre, muchos ya están ansiosos porque llegue el siguiente mes. Y es que ¿quién no se emociona por probar uno de estos deliciosos platillos? Ante esta tradición, han surgido empresas que han sabido sacarle un provecho monetario. Entre ellas aparece la Organización Cárdenas S. A. S. y muchos se estarán preguntando qué tiene que ver esta empresa con la Navidad.

Otros pensarán en quiénes son. Lo cierto es que a esta organización pertenece uno de los productos insignias que no puede faltar en los diciembres. Se trata de De la Abuela. Así es, este famoso producto que cuenta con natilla y masa para buñuelos, pertenece a esta organización. Según se sabe, la empresa surgió en 1974 en el sur de Bogotá, pero tuvieron que pasar 11 años para que se establecieran en firme como organización. Desde entonces, esta empresa que tiene muchos otros productos, ha tenido un gran crecimiento en todo el país.

Hoy, Organización Cárdenas S.A.S. se encuentra en 10 ciudades y 500 municipios. Claro que lo han logrado con un gran catálogo de alimentos, no solo con natilla y buñuelos De la Abuela, pero la venta de estos dos productos, se suele disparar para finales de año. Incluso, se ha llegado a reportar que para este 2023, las ventas han aumentado en un 90 %. Ahora bien, según dijo De la Abuela a La República, se venden más de 2 millones de unidades de premezcla de buñuelos y respecto a la natilla, logran vender más de 20 millones de unidades.

Otros productos de la Organización Cárdenas S.A.S.

Si bien se podría decir que De la Abuela es su producto insignia, la empresa ha ampliado su portafolio. Además de la oferta navideña, también comercializan otro tipo de alimentos. Inclusive tienen presencia en el sector de los aceites, bebidas e incluso ofrecen productos de aseo. Respecto a sus productos ubicados en el segmento de alimentos, aparece granos Maritza con lentejas, frijoles y maíz. Por otro lado están Lomito de atún mediterráneo, Full Tea y Kasell Duraznos. En aceites, en su página promueven el Aceite Bon Life.

El segmento de bebidas, además del té, está complementado con una marca que ofrece varios productos. Full Aqua y Full Cola. Furor es la marca de la Organización Cárdenas S. A. S. en el segmento de aseo donde también tienen detergente líquido, suavizante, limpia pisos, lavaloza, desengrasante y mucho más. Y finalmente, nos encontramos de nuevo a De la Abuela, que además de vender premezcla de buñuelos y natilla, cuenta con más productos. Adicionales a lo ya mencionado, ofrecen semillas, avena, fécula de maíz, entre otros.

Sin duda, el amplio portafolio respalda la presencia en el país de una empresa sobre la que poco se habla, muchos años ha alegrado la mesa y pese a la gran competencia que tiene, ha logrado destacar y posicionarse en el mercado colombiano.

