Así funciona: todo lo que los medios de comunicación hacen con el cerebro de las masas

Por: Hernando Copete Ortiz |

diciembre 14, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los procesos mentales o cognitivos son la manera o forma que nuestra mente almacena, procesa, asocia, correlaciona, elabora representaciones, algoritmos, modelos sociales, enjuicia, y ejecuta la información (datos) que obtiene por medio de los sentidos, en unos contextos específicos.

Los procesos mentales involucran tres (3) factores importantes: La cognición que involucra la percepción (sentidos como: olfato, gusto, tacto, visión), el razonamiento (inductivo, deductivo), el aprendizaje (empírico, racional), la memoria (corto, largo plazo), creencias (religiosas, culturales, sociales, políticas, científicas), motivaciones (fuerzas en el plano biológico, como social que buscan obtener un objetivo, que les permite incrementar la probabilidad de supervivencia), los sistemas sensoriales (tacto, dolor, temperatura, gusto); las emociones (parte afectiva, que se muestra en una escala que va desde el odio, ira, desesperanza, miedo, culpa, venganza, etc. hasta el amor) y la conducta per sé, que se exterioriza de manera verbal, no verbal y su acción física que se manifiesta y materializa en sus actos o ejecuciones (Leer las2orillas: “Por tus obras te darás a conocer”). En consecuencia, nada puede ocurrir sin una intensión consciente y sin una finalidad consciente.

..Publicidad..

Por lo anterior se puede deducir que este escenario de vida humana relaciona tres (3) pilares o elementos esenciales, el “sujeto del conocimiento; el objeto o hecho del conocimiento el cual es sensible, se puede palpar, medir, relacionar, comparar, etc.; y la relación o vínculos posibles entre el que busca o entrega el conocimiento, el fin o propósito del conocimiento y lo que se quiere obtener de él.

...Publicidad...

En este orden de ideas el comportamiento del ser humano se materializa de manera individual o en forma social. El primero viene a ser el objeto de conocimiento de la psicología, que investiga los efectos que deja en la persona las interacciones de la persona con objetos, hechos, vivencias, personas, grupos específicos de su entorno inmediato.

....Publicidad....

El segundo es la interacción de la persona con productos conceptuales, representaciones sociales o mentalidad de masa, que los llevan a repetir o imitar el comportamiento colectivo.

En otras palabras, podríamos afirmar que lo anterior es simplemente una explicación que se da entre los vínculos como el contexto social (hechos sociales) y los productos conceptuales (paradigmas) que emergen de este.

En consecuencia y siendo concretos debemos captar las verdades significativas de nuestro entorno (ciencia) y ser sometida a la crítica (Las2orillas: “todo mundo cree que critica, pero de esto se trata”). Si esta crítica esta cargada de mentiras, lo que no la hace crítica, sino de errores, sesgos, censuras, subjetividades, nos llevan es al dogmatismo y al oscurantismo.

Aquí surgen los medios de comunicación, hablados y escritos, como los discursos políticos (las2orillas: “La realidad detrás de los discursos políticos”). Estos medios como los discursos no critican la problemática social, sino se dedican a decir verdades a medias, usan palabras con sentido fatalista e intensificado. Se podría decir que construyen los imaginarios sociales.

Para crear estos contenidos y sus significados se hace muy importante las bases de datos, encuestas, registros estadísticos públicos como privados, que utilizan métodos cuantitativos como cualitativos, los cuales permiten medir y determinar las problemáticas, necesidades, gustos, ideologías, lugares de preferencia, formas de relacionarse en un entorno la población y a partir de ella construir algoritmos, abstracción de las problemáticas y en ese orden crear modelos de solución manipulados, con el fin de coaccionar el comportamiento social.

Por lo planteado el conocimiento humano es ordenado y se da por la sociedad como un a priori de la experiencia individual, proporcionando a esta ultima su ordenación de significado (Max Scheler).

En derivación, la significación de la palabra es y debe ser esencial. La palabra jamás debe estar cargada del engaño, mentira, falsedad, distorsión. Su significación no debe ser contraria a la realidad. La biblia visualiza en todos los escenarios de la vida que la mentira es un pecado y sus consecuencias son lamentables. Max Weber expresó que la acción social se puede dar con arreglo a valores (racional y guiada por principios éticos, normas morales) o con arreglo a fines (razonamiento subjetivo con fines individuales y la realidad se convierte en instrumental).

El compromiso de todos nosotros es buscar la solución a los problemas, conflictos, calamidades sociales con la meta o fin de lograr un mejor entendimiento del entorno y modificarlo o adecuarlo para una excelente convivencia y acabar con los colapsos, divisiones, odios, insatisfacciones, antagonismos (construcción del paraíso terrenal).

Leyendo el libro titulado “la mentira organizada” de Octavio Quintero, por segunda vez, en el cual me elaboro una dedicatoria y lo firmo; me parece que este escrito lo hizo ayer. Veo que lo que expresa frente a Colombia no ha cambiado nada, lo que ha cambiado son las generaciones y nuevos instrumentos, metodologías para mantener el país como lo estamos viviendo.

En su introducción escribe esto de Confucio: “Cuando las palabras pierden significado el pueblo pierde su libertad. Si el lenguaje es incorrecto… la gente no tendrá donde poner sus manos ni sus pies”.

Nos enseña que el que no miente por obligación miente por necesidad. Que entre nosotros nos percibimos no como hermanos, sino como recursos.

Confirma lo que venimos tratando sobre la alienación del periodismo, mediante el cual ejercen una presión descarada, vil, inaudita, sobre las libertades de opinión, expresión e información de la población, subordinándola, manipulando sus ansiedades, proyecciones, necesidades y anclando la desesperanza aprendida.

El arte, la virtud, la inteligencia de nuestros políticos con el apoyo de los grandes grupos económicos, en los cuales se encuentran los medios de comunicación, esta en pensar y manifestar dos (2) cosas muy diferentes, invitando a la comunidad a que lo acompañen al futuro, a encontrar el desarrollo, una población más inteligente, equitativa, justa, sana, segura, que la empresa privada es la respuesta a la corrupción del Estado. Allí lo que vemos es que se socializa las perdidas y se privatiza las ganancias. Si se continua con este imaginario social, que nos introyectan, seguiremos con las privatizaciones (servicios públicos y financieros) o concesiones viales, incrementado la pobreza.

¿Cómo podemos entender esto? Pues miremos el concepto de “locus de control”.

El locus de control es un concepto ampliamente utilizado en psicología que se refiere a la percepción que una persona tiene sobre si el esfuerzo que realiza es o no contingente a su conducta. El locus de control puede ser interno o externo, dependiendo de si la persona percibe que el evento reforzador en concreto es contingente con su propia conducta o no. En otras palabras, es la relación entre las decisiones, acciones y resultados que se obtienen en un contexto establecido.

El locus de control interno hace relación a la percepción que cada persona tiene sobre el control a los eventos de la vida, que pueden influir positiva o negativamente en el comportamiento personal como en el social. El control sobre lo que podemos decidir o no, se asocia con la información, sus fuentes, habilidades, competencias, actitudes. Estas personas son más independientes, conscientes y responsables. Se encuentran más documentadas sobre la realidad.

El locus de control externo da a entender que el control de los eventos de la vida de la persona depende de fuentes o agentes externos, como la aleatoriedad (suerte), la coerción, amenazas, fe, violencia, poder sobre (no el poder para). Este tipo de comportamiento generalmente se encuentra asociado con la desesperanza aprendida, sentimientos de impotencia, temor a reforzadores negativos (castigos, karmas, pecados), se nos enseña que no debemos patear la lonchera.

Con lo anterior se quiere significar que los medios de comunicación como los discursos políticos, buscan que la población, ciudadanos en general; sus decisiones surjan del locus de control externo, que se puede asociar o correlacionar, perfectamente con el aprendizaje vicario (Albert Bandura). La técnica es cultivar e incrementar el miedo, odio, como el autoritarismo por parte de unas elites, que tristemente nosotros, el pueblo con necesidades, los elegimos. Es una manera de destruir, matar las expectativas sociales, señalar que la persona no tiene control sobre su entorno social (realidad).

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, cuyo seudónimo es “Pirry”, en una entrevista con Juan Diego Alvira Cortés (capitulo 84), expreso que: “deje inclusive de ver noticias, ya casi no, yo a veces me levantaba todos los días a poner la emisora y a ver qué estaba pasando en Colombia. Pero cuando uno es periodista es como la película matrix como le dan a uno escoger si tomar la pastilla roja o la pastilla azul. Yo me tomaba la azul y resulta que, con la pastilla azul, creo que era la azul, … usted sabe un poquito más que el promedio de los colombianos, de cómo suceden las cosas en este País.” Da a entender que lo que se comunica son mentiras y dañan la imagen de las personas con datos no trascendentales, que no someten epistemológicamente la realidad. Otra forma de verlo es la necesidad que los periodistas deben escindir el objeto del sujeto, es decir que la verdad se debe asociar al objeto y excluir al sujeto.

Por otro lado, los bonaverenses, piden no escuchar la FM radio y mucho menos mañanas BLU que dirige Néstor Javier Morales Corredor, quién muestra a Buenaventura como un espacio de terror, miedo, inseguridad, de población ignorante. Popularmente diríamos que la mentalidad de este personaje no recurre al razonamiento inductivo, sino al deductivo, lo que impide las discusiones teóricas.

Elaborar un análisis entre el consumo de medios abiertos como la televisión y la prensa, con las percepciones de sus consumidores, en materia de la solución a las problemáticas sociales, sería un tema muy interesante en Colombia para adelantar un estudio, tesis o investigación.

En cuanto a la relación entre el locus de control y los medios de comunicación, un estudio encontró que la exposición a los medios de comunicación puede influir en el locus de control de una persona. En particular, la exposición a los medios de comunicación que presentan una visión del mundo amenazante y peligrosa puede llevar a una mayor percepción de control externo.

Fernando Rodríguez ([email protected]), en un artículo elaborado por él y titulado “televisión y locus de control: cultivo del miedo y autoritarismo en los televidentes norteamericanos” expresa que el contenido de la información o narrativas elaboradas por estos medios están elaboradas específicamente con el propósito o meta de desarrollar en la población actitudes a favor de los gobiernos e instituciones autoritarias establecidas en la sociedad.

Los procesos deben ser transparentes, es decir se debe tener un cerebro social (visión compartida y no sesgada), para ello deben estar basados y sustentados en datos los cuales deben ser válidos, confiables; ser una persona objetiva en el sentido de que lo que se propone tiene un enfoque social, equitativo – justo, debe ser muy ético y moral, y fomentar la diversidad de equipos, de manera empática dando cabida a otras visiones de vida que se pueden complementar. En síntesis, es tener en cuenta a Sócrates a lo que el llamo la prueba de los tres (3) tamices de los cuales concluye: “lo que querías contarme no es ni Cierto, ni Bueno, ni Útil; ¿por qué querías decírmelo?

Para finalizar a los lectores les quiero recomendar los siguientes libros y una tesis doctoral, que nos enriquecen nuestras mentes, para no dejarnos manipular nuestros conocimientos y llevarnos a no someter a prueba las afirmaciones que nos dan los medios.

Bloor, David. Conocimiento e imaginario social, editorial Gedisa, 2003;

Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio, editorial Debolsillo, 2021;

Berger Peter y Luckmann Thomas. La construcción social de la realidad, editorial Amorrortu, 1986;

Quintero, Octavio. La mentira organizada, editorial Grafhiartex,, 2001;

Capilla García, Pablo. El debate epistemológico en el periodismo informativo. Realidad y verdad en la información, Universidad Ramon Llull, 2014.