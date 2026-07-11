Así funciona la escuela de fútbol gratuita de Kennedy que busca llevar niños al balompié profesional

La Alcaldía financia con $4.000 millones al año escuelas deportivas donde 500 menores entrenan fútbol y fútbol de salón con apoyo del Inter Bogotá

Con el objetivo de beneficiar y darle oportunidad a los niños y jóvenes de la localidad en 13 disciplinas deportivas de forma gratuita, la Alcaldía de Kennedy, desde hace aproximadamente 5 años, viene invirtiendo anualmente la suma de 4 mil millones de pesos.

El objetivo de la entidad es que los pequeños aprovechen los tiempos libres y estén ocupados entrenado el deporte que más le guste. Por ese motivo, pueden elegir entre las distintas opciones: taekwondo, baloncesto, lucha olímpica, fútbol, boxeo, fútbol de salón, tenis de mesa, natación, ajedrez, voleibol, y patinaje, entre otros.

El fútbol y fútbol de salón son, sin duda, los más apetecidos por las nuevas generaciones de Kennedy. En la actualidad, 500 beneficiarios reciben clases gratuitas de 24 profesores de la Academia Internacional de Bogotá, que anteriormente se llamaba la Equidad y hoy tiene sede en Kennedy y hace sus practicas en el Estadio de Techo.

De acuerdo con lo manifestado por el Alcalde encargado de la localidad de Kennedy, Javier Prieto, actualmente 311 niños reciben clases de fútbol de salón en 54 puntos de la localidad, mientras que 200 más practican fútbol en 26 lugares diferentes de Kennedy, ubicados dentro de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

La Alcaldía cuenta con 245 puntos de atención con escuelas de formación deportiva en toda la localidad. Allí, se practican 13 disciplinas deportivas disponibles para la comunidad con cerca de 40 formadores. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la administración local ha dado oportunidad a más de 4 mil niños y jóvenes, quienes la han aprovechado positivamente.

Según Prieto, la mejor forma de apoyar a la comunidad que se beneficia de las escuelas es contratando directamente a los profesores para que haya continuidad en los procesos, El objetivo es empezar desde los 4 años y avanzar hasta los 17 para que incluso se jueguen la oportunidad de llegar al fútbol profesional.

Por su parte, Pablo Gutiérrez, líder comercial y de mercadeo de la Academia Internacional de Bogotá, dijo que trabajan desde dos perspectivas fundamentales: en primer lugar, se enfocan en que los niños vayan y conozcan El Campin, impulsados por el club y en compañía de sus familiares. Además, la oferta es gratuita y se viene adelantando un proceso de capacitación a todos los profesores que hacen parte de las escuelas de fútbol y fútbol de salón para que conozcan de primera mano como son los procesos de un equipo profesional y lo impartan en las escuelas.

La idea es que los talentos puedan llegar al equipo profesional por medio de una beca que entrega la Academia a los mejores. Actualmente, Inter Bogotá cuenta con 1.500 niños en la escuela y dos sedes, una el norte y otra en la localidad de Bosa.

Quienes vivan en la localidad de Kennedy y estén interesados en hacer parte de alguna de las escuelas de formación deportiva, pueden hacerlo llamando a la línea (601) 448 14 00 ext 8.000 o al correo electrónico [email protected]

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